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Dolar 9 lirayı geçti, daha da fakirleştik!

Merkez Bankası'nın faiz düşürmesinin ardından yükselişe geçen dolar durdurulamıyor. Dolar 9 lirayı da geçti

Dolar 9 lirayı geçti, daha da fakirleştik!
12 Ekim 2021 Salı 08:23

Merkez Bankası geçtiğimiz günlerde faiz düşürme kararı almıştı. Karar sonrası dolar yükselişe geçmişti. Dün akşam da Kabine Toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye ile ilgili sözleri sonrasında ise dolar, uluslararası piyasada 9.0152 seviyesine geldi. Euro/TL ise 10,4211 seviyelerinde işlem gördü. Doların yükselmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu. Muhalefetten de tepki gecikmedi.

CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, sosyal medyadan konuyla ilgili yaptığı açıklamasında:

“Sorumluluklarınızdan belki kaçabilirsiniz. Ama sorumluluktan kaçmanın sonuçlarından kaçamazsınız. ‘Faiz indiriminin TL’deki değer kaybına etkisi yok’ dendiği gün, döviz kurlarının verdiği cevap.” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise, “Gazetecilerin işine karışmak gibi olmasın ama dolar 9 lira ise doğru başlık şu olmalı: Yine Erdoğan konuştu, Türk lirası yine değer kaybetti.” ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise daha önce söylediği ‘Erdoğan seçilirse  dolar 8-10 TL olur’ açıklamasını hatırlattı ve, “2018'de Erdoğan seçilirse dolar 8-10 TL olur demiştim. 1 dolar 9 TL oldu. Erdoğan tekrar seçilirse dolar 18-20 TL! At fav'a bekle! Millettin kaderi, milletin elindedir.” açıklaması yaptı.

Etiketler; #merkez bankası #dolar #dolar 9
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