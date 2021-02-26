Dolar çok hızlı yükseliyor!

Merkez Bankası'nın (TCMB) Faiz artırımlarının ardından Ağustos ayından bu yana ilk kez 7.0 liranın da altına indikten sonra, hafta başından itibaren gelen alımlarla dolar yeni günün ilk işlemlerinde 7.48 liraya kadar yükseldi

Ekonomik güven endeksi Ocak ayındaki 96.2 düzeyinden, Şubat ayında yüzde 0.5 gerileyerek 95.8 düzeyine düştü. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, ekonomik güven endeksindeki gerileme, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 19 Şubat ile biten haftada bir önceki haftaya göre 893 milyon dolar düşüşle 234.73 milyar dolar oldu.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,460 ve 1,514 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü, yüzde 0.35 artışla 1,488.21 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.31 ekside, BIST Mali Endeks yüzde 0.36 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.43 artıdaydı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 7.3118 lira ve en yüksek 7.4803 lirayı gördükten sonra, 7.43 – 7.44 lira aralığında,

- euro en düşük 8.9047 lira ve en yüksek 9.0961 lirayı gördükten sonra, 9.03– 9.04 lira aralığında,

- sterlin en düşük 10.2497 lira ve en yüksek 10.4438 lirayı gördükten sonra 10.37 – 10.38 lira aralığında hareket ediyordu.

Küresel piyasalarda 1.21375 - 1.21847 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.22372 düzeyindeydi.

Gedik yatırım'ın günlük bülteninde, "BIST- 100 Endeksi’nin güne satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" dernildi ve şu değerlendirme yapıldı:

"BIST 100 Endeksi dün güne boşluk bırakarak sert bir yükselişle başlasa da devamında gün ortasına kadar gelen satışları izledik. Öğleden sonra ise sınırlı diyeceğimiz tepki alımları ile artıda kapanış gerçekleşse de zayıf görünüm devam etti.

"Endekste kısa vade için ilk güçlü destek noktası, geçtiğimiz ay sonunda görülen düzeltmede test edilen en düşük seviyenin bulunduğu 1,431 seviyesi.

"Buranın altında 1,396 – 1,381 izleyeceğimiz en güçlü destek bölgesi olacaktır. Bugün vadeli piyasalarda şubat vadeli işlemlerde vade sonu olması nedeniyle gerek hisse bazlı gerekse endekslerde volatilite artışı yaşanabilir.

"Kısa vade için endekste 1,508 biraz daha orta vade içi 1,540 aşılamadığı sürece yükselişlere karşı temkinli duruşumuzu koruyacağız."