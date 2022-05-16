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Dolar yeniden 16 liraya dayandı!

Dolar yeniden yükselişte. Güne yükselerek başlayan dolar 16 liraya doğru gidiyor. Dolar 15,58 seviyelerinde işlem görüyor

Dolar yeniden 16 liraya dayandı!
16 Mayıs 2022 Pazartesi 12:20

Geçen haftanın son işlem gününde yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 15,4794'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 12.22 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre artarak 15,58 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 16,23'ten satılıyor.

Geçen hafta ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerden yüksek gelmesi; ülke merkez bankasının daha agresif faiz artırımı yapmak zorunda kalacağına, ekonomiyi resesyona sürükleyeceği endişelerinin artmasına ve buna paralel dolar talebinin küresel ölçekte güçlü kalmasına neden oldu.

Söz konusu gelişmelerle dolar endeksi, geçen hafta Aralık 2002'den bu yana ilk kez 105'i test ederken, art arda 6'ncı haftayı da yükselişle tamamladı. Dolar endeksi bugün 104,5 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi 1,04'ün hemen üzerinde yatay bir seyir izliyor.

Analistler, bu hafta G7 Maliye Bakanları Zirvesi'nin yanı sıra ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını belirterek, bugün yurt içinde ödemeler dengesi, Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve ABD'de New York Fed imalat endeksinin izleneceğini bildirdi.

Etiketler; #dolar #dolar yükseliş #dolar 16
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