Dolar yeniden hızlı yükselişte!

Dolar yeniden hızlı yükselişe geçti. Yeni güne 8.46 lira ile başlayan dolar 8.56'ya kadar yükseldi

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Salı gününe yüzde 0.22 düşüşle 1,451.06 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.13, BIST Mali Endeks yüzde 0.34, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.07 eksideydi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün başlayıp iki gün sürecek toplantısı öncesinde, yatırımcıların kısa pozisyonlarını kapatıp bekleyişe geçmeleri, doları destekledi. Küresel piyasalarda 1.21 euro dolayında hareket eden dolar, iç piyasada dün gerilediği haftanın en düşük düzeylerinden yönünü yukarıya çevirerek, yeni güne yaklaşık 15 kuruşluk artışla 8.46 - 8.47 lira aralığında başladıktan sonra, tırmanışını 8.56 liraya kadar sürdürdü.

Analistlere göre, Türkiye'de politika faizinin yüzde 19 ile yüksek düzeyde bulunması, liranın daha çok değer yitirmesini sınırlandıran en önemli unsur olmayı sürdürüyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi Francois Villeroy de Galhau, ECB'nin Covid-19 kaynaklı krizi aşmak için uygulamakta olduğu desteklerin, en az ABD Merkez Bankası'nın (Fed) uyguladığı süreye kadar süreceğini vurguladı.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) erken saatlerde 373/377 düzeyindeydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 8.4510 lira ve en yüksek 8.5647 lirayı gördükten sonra, 8.54 – 8.55 lira aralığında,

- euro en düşük 10.2523 lira ve en yüksek 10.3958 lirayı gördükten sonra, 10.38 – 10.39 lira aralığında,

- sterlin en düşük 11.9383 lira ve en yüksek 12.0897 lirayı gördükten sonra 12.07 – 12.08 lira aralığında hareket ediyordu.

Küresel piyasalarda 1.21139 - 1.21276 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.21273 düzeyindeydi.

İş Yatırım'ın "Fed toplantısı öncesi dünya piyasalarından çelişkili sinyaller geliyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Dünya piyasalarından çelişkili sinyaller geliyor. Hisse senedi piyasaları seçilmiş hisselerle yükselirken, tahvil ve enerji dışı emtia piyasalarında kar satışları görülüyor.

"ABD ve Avrupa hisseleri, teknoloji, sağlık, gayrimenkul, otomotiv hisseleri öncülüğünde yükseliyor. Geçtiğimiz haftaların yıldızı, havacılık, demirçelik, banka ve enerji hisseleri satıcılı bir seyir izliyor.

"Tahvil piyasasındaki alışın temel değil teknik nedenlere dayandığına inanan uluslararası yatırım bankaları satış yönünde pozisyon alıyor. 10 yıllık ABD tahvil faizleri uluslararası yatırım bankalarının satış tavsiyesi vermesi sonrasında 1.50 seviyesine doğru hareketlendi.

"ABD tahvil faizleri ve doların yükselişine duyarlı Borsa İstanbul haftaya satıcılı başladı. MSCI Türkiye dünyadan yüzde 1.0’e yakın negatif ayrıştı. Ereğli, Tüpraş, Bim, THY, Tav, Aselsan pozitif ayrışan az sayıda hisse arasında yer aldı. Haber akışında borsadaki satışı doğrulayacak bir gelişme yok.

"Erdoğan - Biden görüşmesi yapıcı pozitif bir havada geçti. Aşılanma hızı günde 750 bin gibi bir hıza ulaştı. Ekonominin açılmasını destekleyen pozitif bir ortam var.

"Dünya borsalarındaki devam eden yükselişe rağmen, kurdaki negatif ayrışma nedeniyle, Borsa İstanbul’da hafif satıcılı bir açılış bekliyoruz."