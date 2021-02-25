2020'DE BOŞANMALAR AZALDI
2020'DE BOŞANMALAR AZALDI
0
BOL BOL ZIPLAYIN ÇÜNKÜ...
BOL BOL ZIPLAYIN ÇÜNKÜ...
0
HAMİLELER TAVUK YERKEN DİKKAT!
HAMİLELER TAVUK YERKEN DİKKAT!
0
REKOR ARTIŞ!
REKOR ARTIŞ!
0

Dolar yeniden yükselişe geçti!

Faiz artırımlarının ardından Ağustos ayından bu yana ilk kez 7.0 liranın da altına indikten sonra, hafta başından itibaren gelen alımlarla Çarşamba günü 7.20 lirayı aşan dolar, yeni güne bu düzeyin hafif altında başladı

Dolar yeniden yükselişe geçti!
25 Şubat 2021 Perşembe 09:13

Resmi Gazete'nin Çarşamba günkü sayısında yayımlanan, Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerin TCMB tarafından izlenmesine ilişkin yönetmeliğe göre firmalar, yurt içinden ve yurt dışından sağlanan 15 milyon dolar ve üzeri yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerini Merkez Bankası'na aylık olarak bildirecekler.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,486 ve 1,523 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü, yüzde 2.30 düşüşle 1,483.02 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 2.43, BIST Mali Endeks yüzde 2.52 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 2.26 eksideydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 7.1530 lira ve en yüksek 7.1877 lirayı gördükten sonra, 7.17 – 7.18 lira aralığında,

- euro en düşük 8.7148 lira ve en yüksek 8.7748 lirayı gördükten sonra, 8.75– 8.76 lira aralığında,

- sterlin en düşük 10.1264 lira ve en yüksek 10.1956 lirayı gördükten sonra 10.18 – 10.19 lira aralığında hareket ediyordu.

Küresel piyasalarda 1.21559 - 1.21834 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21799 düzeyindeydi.

Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde, "BIST- 100 Endeksi’nin güne alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

"Son iki günde TL varlıkların emsallerinden bariz bir şekilde negatif ayrıştı. Önceki gün Ekim ayından başlayan son yükselen trendinin altına sarkan endeks dün de 50 günlük ortalamasının ve 1,500 seviyesinin altına sarkarak gün içi dip seviye olan 1,483 seviyesinden günü tamamladı.

"Endeksteki son düşüle birlikte aşağı yönlü trend görünümünün daha da belirginleştiğini düşünüyoruz. Bu nedenle günlük bazda görülebilecek tepki hareketlerine karşı temkinli yaklaşmak gerektiği kanaatindeyiz.

"Yukarıda ilk direnç seviyemiz 1,506 iken devamında 1,522-1,540 aralığı geçilemediği sürece zayıf görünümün devam edeceğini düşünüyoruz. Aşağıda ise dünkü dip ve kapanış seviyesi olan 1,483 ilk referans noktamız. Buranın altında 1,431’e kadar önemli bir seviye bulunmuyor."


Kaynak: DHA
Etiketler; #dolar #dolar ne kadar #dolarda son durum
Önceki Haber
İzmir'de bir kişi gözaltına alınmamak için denize girdi
Sonraki Haber
Ata tohumu gitti, lezzet bozuldu
Ev fiyatları düşer mi? Konut fiyatları 2021’de ne olur?
Ev fiyatları düşer mi? Konut fiyatları 2021’de ne olur?
0
Üretimdeki artış istihdama yansımıyor
Üretimdeki artış istihdama yansımıyor
0
Online alışverişte rekor artış!
Online alışverişte rekor artış!
0
Nar ihracatı son 10 yılda yüzde 125 arttı
Nar ihracatı son 10 yılda yüzde 125 arttı
0
Tekstil ürünlerinde yüzde 20 zam bekleniyor
Tekstil ürünlerinde yüzde 20 zam bekleniyor
0
Dolar güne nasıl başladı? Son durum ne?
Dolar güne nasıl başladı? Son durum ne?
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.