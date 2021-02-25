Dolar yeniden yükselişe geçti!

Faiz artırımlarının ardından Ağustos ayından bu yana ilk kez 7.0 liranın da altına indikten sonra, hafta başından itibaren gelen alımlarla Çarşamba günü 7.20 lirayı aşan dolar, yeni güne bu düzeyin hafif altında başladı

Resmi Gazete'nin Çarşamba günkü sayısında yayımlanan, Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerin TCMB tarafından izlenmesine ilişkin yönetmeliğe göre firmalar, yurt içinden ve yurt dışından sağlanan 15 milyon dolar ve üzeri yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerini Merkez Bankası'na aylık olarak bildirecekler.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,486 ve 1,523 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü, yüzde 2.30 düşüşle 1,483.02 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 2.43, BIST Mali Endeks yüzde 2.52 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 2.26 eksideydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 7.1530 lira ve en yüksek 7.1877 lirayı gördükten sonra, 7.17 – 7.18 lira aralığında,

- euro en düşük 8.7148 lira ve en yüksek 8.7748 lirayı gördükten sonra, 8.75– 8.76 lira aralığında,

- sterlin en düşük 10.1264 lira ve en yüksek 10.1956 lirayı gördükten sonra 10.18 – 10.19 lira aralığında hareket ediyordu.

Küresel piyasalarda 1.21559 - 1.21834 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21799 düzeyindeydi.

Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde, "BIST- 100 Endeksi’nin güne alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

"Son iki günde TL varlıkların emsallerinden bariz bir şekilde negatif ayrıştı. Önceki gün Ekim ayından başlayan son yükselen trendinin altına sarkan endeks dün de 50 günlük ortalamasının ve 1,500 seviyesinin altına sarkarak gün içi dip seviye olan 1,483 seviyesinden günü tamamladı.

"Endeksteki son düşüle birlikte aşağı yönlü trend görünümünün daha da belirginleştiğini düşünüyoruz. Bu nedenle günlük bazda görülebilecek tepki hareketlerine karşı temkinli yaklaşmak gerektiği kanaatindeyiz.

"Yukarıda ilk direnç seviyemiz 1,506 iken devamında 1,522-1,540 aralığı geçilemediği sürece zayıf görünümün devam edeceğini düşünüyoruz. Aşağıda ise dünkü dip ve kapanış seviyesi olan 1,483 ilk referans noktamız. Buranın altında 1,431’e kadar önemli bir seviye bulunmuyor."