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Dolar yeniden yükselişte!

Dolar yeniden yükselişte!
09 Mart 2022 Çarşamba 11:20

Dolar yeniden yükselişe geçti. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 14,64 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,55 üzerinde 14,4534'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,3 üzerinde 14,6420 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,5 artışla 16,0030'dan, sterlin/TL yüzde 1,4 yükselişle 19,2190'dan satılıyor.

Dolar endeksi, hafta başında 99,4 ile Mayıs 2020'den bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından dün başlayan düşüşünü bugün de sürdürerek, önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 98,90 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,0930'dan alıcı buluyor.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının güvenli liman varlıklara talebi desteklemeye devam ettiğini ifade etti.

Son 14 yılın en yüksek seviyesini test eden petrol fiyatları başta olmak üzere yükseliş eğilimini sürdüren emtia fiyatlarının hem makroekonomi hem de para politikalarına ilişkin tedirginliği artırdığını kaydeden analistler, bu konulara ilişkin gelişmelerin yatırımcılar tarafından yakından izlenmesi gerektiğini bildirdi.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak JOLTS açık iş sayısı verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 100 seviyesinin direnç olarak takip edileceğini, 98'nin destek konumunda olduğunu aktardı.


Kaynak: AA
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