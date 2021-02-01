Dolarda son durum ne?

Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonu 2023'te yüzde 5.0'e düşürmek için uzun süre sıkı para politikası uygulayacağı açıklamasının etkisiyle düşen dövizler, yeni haftaya da bu düzeylerde başladı

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,472 ve 1,495 puan arasında dalgalandığı geçen haftanın son işlem gününü yüzde 1.66 düşüşle 1,473.45 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.29, BIST Mali Endeks yüzde 1.00, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.88 eksideydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 7.2555 lira ve en yüksek 7.3151 lirayı gördükten sonra, 7.28 – 7.29 lira aralığında,

- euro en düşük 8.8032 lira ve en yüksek 8.8821 lirayı gördükten sonra, 8.83 – 8.84 lira aralığında,

- sterlin en düşük 9.9694 lira ve en yüksek 10.0340 lirayı gördükten sonra 10.01 – 10.02 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.21205 - 1.21367 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21054 düzeyindeydi.

Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi’nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve eklendi:

"BIST 100 son 7 işgünün 6’sında düşüş göstererek geçtiğimiz mart ayından beri en uzun düşüş serisini gerçekleştirmiş oldu. Bununla birlikte geçtiğimiz hafta Çarşamba günü yaşanan %4,5 civarındaki kayıp da marttan sonra görülen en sert düşüşlerden biri oldu.

"Geçen hafta sadece Perşembe günü tepki yükselişi gördüğümüz endekste, son 3 aylık dönemi kapsayan yükselen trend de sonlanmış oldu. Endeksin yükselen trendini kırmasının ardından görünüm daha da zayıfladığını düşünüyoruz.

"Endekste kısa vadede 1,465 ve altında 1,431 önemli destekler konumunda olup bu desteklerin altında aşağı yönlü baskı artacaktır. Yukarıda ise 1,525 izleyeceğimiz ilk güçlü direnç konumunda olup buranın altında kalındığı sürece yükselişlere temkinli yaklaşmak gerekeceğini düşünüyoruz."