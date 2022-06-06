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Dolarda yükseliş, TL'de değer kaybı sürüyor!

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 16,58 seviyelerinde işlem görüyor

Dolarda yükseliş, TL'de değer kaybı sürüyor!
06 Haziran 2022 Pazartesi 11:24

Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,30 altında 16,4176'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugün yükseliş eğiliminde hareket ederek, saat 11.10 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 1 artışla 16,5800'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,7 yükselişle 17,8170'ten, sterlin/TL yüzde 1,5 değer kazancıyla 20,8300'ten satılıyor.

Dolar endeksi, cuma günü ABD'de tarım dışı istihdam verisinin beklentileri aşmasının ardından 102,2'yi test ederken, bugün 102'nin hemen altında seyrediyor. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 üzerinde 1,0745'ten işlem görüyor.

Analistler, enflasyon endişelerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü belirterek, ABD'de açıklanan son makroekonomik verilerin resesyon endişelerini yatıştırması ve Çin'in yeni tip koronavirüs salgınını büyük oranda kontrol altına almasının ardından artan risk iştahının dolar endeksini baskıladığını söyledi.

Yatırımcıların, bu hafta cuma günü açıklanacak ABD'nin enflasyon verisi ve perşembe günü gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısına odaklandığını aktaran analistler, döviz piyasalarındaki oynaklığın sürebileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 50 günlük hareketli ortalamasının da geçtiği 101,7'nin destek, 102,5'in direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #dolar #dolar ne kadar #dolar fiyatı
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