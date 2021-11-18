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Döviz bürolarındaki tepki çeken o uygulama esnetildi

Döviz alım satımında kimlik tespitinin esnetilmesine ilişkin düzenlemeyi içeren tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeye göre sadece 100 dolar ve üzeri döviz işlemlerinde kimlik tespiti istenecek

Döviz bürolarındaki tepki çeken o uygulama esnetildi
18 Kasım 2021 Perşembe 08:23

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de yapılan düzenleme yayımlandı. Yayımlanan tebliğe göre, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'in 18'inci maddesinin 7'nci fıkrasında yer alan 'mevcut ortaklar dışında kişilere' ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

KİMLİK TESPİTİ 100 DOLAR VE ÜZERİ İŞLEMLER İÇİN UYGULANACAK

Aynı tebliğin 20'inci maddesinin 6'ncı fıkrasında yer alan 'tüm işlemlerde' ibaresi yerine '100 ABD Doları ve/veya karşılığı Türk Lirası tutarını aşan işlemler için' ibaresi getirildi. Böylelikle döviz işlemlerinde uygulanan kimlik tespiti esnetilerek, 100 dolar ve üzeri işlemler için uygulanacak.

Aynı tebliğin 30'uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan 'zorunlu halleri değerlendirmeye' ibaresinden sonra gelmek üzere 'işlem limitlerini belirlemeye' ibaresi eklendi.

Tebliğin yayım tarihinde itibaren yürürlüğe girdiği belirtilirken, hükümlerinin ise Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütüleceği aktarıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #dövez alımı #kimlik tespiti #dolar alımı kimlik #resmi gazete
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