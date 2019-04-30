Dünya ofislerinin mobilyaları bizden

Dünya ofislerinin mobilyaları Türkiye'den gidiyor, Türkiye'nin ofis mobilyaları ihracatı her geçen gün artıyor. Türkiye, 2019 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4'lük artışla 28 milyon 114 bin dolara ulaştı.

Türkiye genelindeki ofis mobilyacılarını tek çatı altında birleştiren İzmir merkezli Ofis Mobilyacıları Sanayicileri Derneği (OFİSMOD) yerel yönetimlerle ilişkilerini güçlendirmek adına İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve mobilya sektörünün güçlü olduğu Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ve Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'u ziyaret ederek, yeni dönemde yapılacak işbirliklerini görüştü. Ziyaretlerde konuşan OFİSMOD Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Hepkafadar, OFİSMOD'un İzmir'de doğan ama tüm Türkiye'yi kapsayan bir dernek olduğunu, MODEKO İzmir Fuarı'nın başarılı organizasyonunda da önemli katkısı olduğunu dile getirdi.

İhracatımız sürekli artıyor

Türkiye'nin ofis mobilyaları ihracatının 2018 yılında 125 milyon dolar olduğuna işaret eden Hepkafadar, "Ofis mobilyaları ihracatımız sürekli artıyor. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Odası önderliğinde kurulacak olan Mobilya Organize Sanayi Bölgesi ile ofis mobilyaları sektörü ihracatta ciddi bir atılım gösterecek. Amacımız 2023 yılında 250 milyon dolar ihracat rakamına ulaşmak" diye konuştu.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız ise; OFİSMOD'un İzmir merkezli Türkiye geneli başarılı çalışmalarını takdir ettiğini, bu yapının büyümesi için kendilerine düşen görev olursa memnuniyetle yardımcı olacaklarını ifade etti. İzmir Valisi Erol Ayyıldız'a, Ofismod'un ziyaretinde OFİSMOD Yönetim Kurulu Üyeleri Metin Güreler, Murat Suna, Uğur Geçer, Resul Uygul ve Nilüfer Çevik hazır bulundu. Ofismod Yönetim Kurulu'nun ziyaret ettiği diğer isimler ise; Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur ve Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu oldu. Ofismod Yönetim Kurulu, Uygur ve Selvitopu ile ofis mobilyaları ihracatını artışı için görüş alışverişinde bulundu.