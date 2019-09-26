Dünya Süt Zirvesi'nde Yaşar'a onur ödülü

Uluslararası Sütçülük Federasyonu (IDF) tarafından ilk kez Türkiye'de düzenlenen Dünya Süt Zirvesi'nde Yaşar Holding Onursal Başkanı Selçuk Yaşar, Türkiye'de süt sektörünün kurulmasına ve gelişmesine sağladığı katkılardan dolayı onur ödülüne layık görüldü

Dünya Süt Zirvesi'nde Yaşar'a onur ödülü
26 Eylül 2019 Perşembe 13:38

Süt hayvancılığı ve süt işleme sektöründe başlattığı atılım ile yeni bir sektör yaratmada öncü olan, küçük süt üreticilerinin sütüne sürekli bir pazar sağlayan  toplumsal katkı modeliyle; Türkiye'de süt sektörünün temellerini atan Selçuk Yaşar adına ödülü Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı aldı.1973 yılından bu yana Türkiye'de sağlıklı nesillerin yetişmesine öncülük eden Pınar Süt'ün kurucusu Selçuk Yaşar, Uluslararası Sütçülük Federasyonu tarafından düzenlenen Dünya Süt Zirvesi'nde Türkiye'de süt sektörünün kurulmasına ve gelişmesine sağladığı katkılardan dolayı 'Onur Ödülü'ne layık görüldü. İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Dünya Süt Zirvesi'nde Ulusal Süt Konseyi tarafından verilen 'Onur Ödülü', Ulusal Süt Konseyi Başkanı Sabit Karaca tarafından Yaşar Holding Onursal Başkanı Selçuk Yaşar adına Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı'na takdim edildi.

Bir sistem yarattı

Selçuk Yaşar adına Onur Ödülü'nü alan Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, Bu değerli ödülü almaktan gurur duyduğunu belirterek,"Selçuk Yaşar Türkiye'de tarım ve hayvancılık sektörünün gelişimine sadece fabrikalar kurarak değil, üreticileri, tedarikçileri, bayileri destekleyerek yarım milyonluk bir ekosistem yarattı. Gıda güvenliği ve Avrupa standartlarında üretimde öncü oldu. Bizler bugün, kurucumuz Selçuk Yaşar'ın vizyonuyla yenilikçi, sağlıklı ve tüketiciye değer katan ürünler üretmeyi sürdürüyoruz.  Nice nesiller Pınar'la büyümeye devam edecek. Pınar, sağlık, yenilik, yaşam pınarı olmayı sürdürecek." diye konuştu.

Marka değil, sektör kurdu

Türkiye'de süt sektörü, 1970'li yılların başında Selçuk Yaşar'ın temellerini attığı toplumsal katkı modelinin üzerinde yükseldi. Ege Bölgesi'nde sütçülüğün gelişimi ile başlayan bu model çerçevesinde Türkiye'nin köylerinde sağılan sütler, tüm Türkiye'yle buluştu, çiftçiler aldıkları destekle üretim zincirine katıldı. Türkiye'de ilklerin altına imzasını atan Selçuk Yaşar vizyonuyla sadece bir marka değil, bir sektör yarattı. 22 şirketi, iki vakfı ve 7500 kişiye sağladığı istihdam ile Yaşar Topluluğu'nun kurucusu ve Onursal Başkanı olan Selçuk Yaşar, 2001 yılında kurduğu ve 10 binden fazla öğrencisi bulunan Yaşar Üniversitesi'nin de Onursal Başkanı'dır.

Önceki Haber
Makineler ırgatın işini elinden aldı
Sonraki Haber
Uygun probiyotik ile kilonu kontrol et
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.