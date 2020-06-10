E-ticarette hedef 100 milyar dolar

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri iki ülke arasındaki 100 milyar dolar ihracat hedefine Covid-19 sonrasında popülerliği artan e-ticaret platformlarına yoğunlaşarak ulaşmayı hedefliyor.

ABD'nin 5.7 trilyon dolara ulaşan perakende sektöründe e-ticaretin payı 706 milyar dolara ulaştı. 2025 yılında bu rakamın 1.9 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Ege İhracatçı Birlikleri, "Koronavirüs Salgınının Hedef Pazarlarımızdaki Seyri" isimli video konferansların beşincisinde, Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri İ.Cumhur İşbırakmaz'ın moderatörlüğünde Amerika Birleşik Devletleri'nde görev yapan Ticaret Müşavirleriyle ihracatçıları buluşturdu.

Türkiye'nin Vaşington Ticaret Baş Müşaviri Mustafa Koca, Vaşington Ticaret Müşaviri Selman Kurt, Chicago Ticaret Ataşesi Uğur Öztürk, New York Ticaret Ataşeleri Ahmet Nalbant ve İskender Balcı Amerika'da Covid-19'un etkileri ile ilgili bilgileri paylaştılar. Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkenin Amerika Birleşik Devletleri olduğunu dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ABD'de pandemi tehdidine, işsizlik sorunlarının, artan şiddet olaylarının eklendiği, birçok küresel ve bölgesel gelişmenin yaşandığı günlerden geçtiğini ifade etti.

"2019 sonu itibariyle iki ülke arasında 20,7 milyar dolara ulaşan ticaretimizi 100 milyar dolara çıkarma hedefimiz var" diyen Eskinazi, "Demir-Çelik, Meyve Sebze Mamulleri, Zeytin, zeytinyağı, su ürünleri, kuru meyve, ev tekstili, doğal taş ve tütün ürünleri ABD pazarında güçlü olduğumuz ürünler.Ege İhracatçı Birlikleri'nin ABD'ye ihracatında pandemi süreciyle beraber Ocak-Mayıs dönemine baktığımızda yüzde 15'lik bir azalış söz konusu. İlk beş aylık ihracatımız 339 milyon dolar. Pandemiyi arkamızda bırakmaya başladığımız bu süreçte Türkiye ve ABD arasındaki ticari ilişkilerin ortaya çıkacak yeni fırsatlarla, yeni iş birlikleriyle daha da güçleneceğini ümit ediyoruz. Önümüzdeki süreçte ABD pazarında daha etkin olmak isteyen ihracatçılarımızın e-ticarete yoğunlaşmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

Ticaret Müşavirlerinden altın öğütler;

ABD'nin e-ticaret hacmi 2025 yılında 1.9 trilyon dolara ulaşacak. Amerikan perakende sektörü 5.7 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaştı. Amerikan perakende sektöründe e-ticaretin payının sürekli artıyor.

Amerikan perakende sektörün 2011-16 yılları arasında yüzde 3,3 büyürken, e-ticareti yüzde 13.2 büyüdü. Bugün 706 milyar dolar olan e-ticaretin büyüklüğü 2024-25 yıllarında 1.9 trilyon doları bulacak. Türk ihracatçıları, Amerikan pazarına hacimden dolayı girmekte güçlük yaşadıkları sektörlerde e-ticaret yoluyla girme olanağına kavuşacaklar. Pandemi sonrasında Amerika'da insanların market alışverişi, evde eğlence, ev aletleri, alkollü ürünler, yemek siparişi, tüketici elektroniği, evcil hayvan hizmetleri harcamalarını arttıracakları öngörülüyor.

ABD pazarında başarılı olmak için firmalarımızın bir iş planıyla hareket etmeleri gerekiyor.

Amerikan pazarında; tanıtım, fuarlara katılım, markalaşma, ikili iş görüşmeleri (B2B), araştırma, pazara giriş için bilgi desteği önemli. Covid-19 sürecinde Amerika'ya mal satan firmalarımız daha önce FDA sisteminde kaydı olan firmalarımız. Firmaların kaydolabildiği veri tabanları var. Ticaretin yüzde 20'si bu veri tabanları üzerinden dönüyor. Firmalarımızın bu veri tabanlarına kaydoldukları sürece mal ithal etmek isteyen firmalar bu veri tabanlarını tarıyor ve uygun firmaları bulup sipariş veriyorlar.