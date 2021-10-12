Ege Toros'tan büyük yatırım Ege Panel

Demir çelik ve yapı sektörü firmalarının ihtiyaçları doğrultusunda, birinci sınıf ve geniş ürün yelpazesi bulunan Ege Toros Şirketler Grubu, yeni yatırımları Ege Panel hakkında bilgi verdi

İzmir’in Torbalı ilçesinde 20.000 mt² kapalı alana kurulmuş olan; Türkiye’nin, Orta Doğu’nun ve Avrupa’nın en uzun ve en teknolojik hattını kuran Ege Panel; Sandviç panel hattı, trapez sac hattı, abkant, giyotin ve aksesuar üretimi hizmeti vermekle birlikte 200 personeli ile yıllık 6 milyon mt² sandviç panel üretimi, 250 bin ton trapez sac üretimini hedeflemektedir.

Yapmakta oldukları yatırımlar ile ses getirip, büyümekte olan Ege Toros Şirketler Grubu; uluslararası platformda bir oyuncu olma hedefiyle ülkesine ve ekonomisine katma değer sağlamaktadır.

Geniş ürün yelpazesi ve üretim ağıyla, Demir çelik ve yapı sektöründeki ihtiyaçları doğru analiz eden Ege Toros Şirketler Grubu; geçmişten geleceğe mottosuyla kaliteden ödün vermeden en iyi hizmeti sağlamayı ilke edinmektedir.

Ege Toros Şirketler Grubu, ülke ekonomisine katma değer sağlamayı amaç edinerek, yapmakta olduğu yatırımlar ile sürekli büyümekte ve küresel başarı odaklı uluslararası piyasada yer almayı hedeflemektedir.