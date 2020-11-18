Ekmas Egem’de 30.yıl coşkusu!

İzmir’in en önemli otomotiv firmalarından biri olan Egem Opel, 30 yıldır kente ve Türkiye’ye değer katmanın haklı gururunu yaşıyor

Kentte otomobil tutkunlarına kusursuz hizmet vermek amacıyla çalışmalarını sürdüren Egem Opel, 30 yaşına girmenin gururunu yaşıyor. Kurulduğu günden bu yana birçok ilke ve başarıya imza atarak İzmir markasına ve ekonomisine katkıda bulunan Ekmas Group bünyesindeki firma, bu önemli tarihi bir dizi etkinlikle taçlandıracak.

1990’da kentin ilk otomotiv firmalarından biri olarak faaliyetine başlayan Egem Opel, bu tarihten beri satış, servis, yedek parça, sigorta ve kurumsal ikinci el alanlarında hizmet veriyor. Ekmas Group Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, 30 yıldır Egem Markası’nın İzmir’de yenilikçi, kaliteli, güvene ve müşteri memnuniyetine dayalı bir hizmet sunduğunu vurgulayarak, “Bizim markamızın değişmeyen prensibi her zaman müşteri memnuniyeti olmuştur. Bunu kurumumuzdan mutlu ayrılan insanların yüzünde de okuyabiliyoruz. Bu prensiplerle nice yıllar daha çalışmayı süreceğiz” dedi.

İzmir'e değer katıyoruz

Başarıyı alışkanlık haline getirdiklerini vurgulayan Ekmekçioğlu, bu durumun sadece kendilerine değil İzmir’e de artı değer sağladığını aktardı. Ekmekçioğlu şunları söyledi: “2019 Performans Ödülleri’nde Egem Otomotiv olarak Ticari Araç Satışları Türkiye birincisi, Satış Sonrası Performans Ödülleri’nde de bölge şampiyonu olduk. 2020 yılı henüz bitmemiş olsa da hem satış hem de satış sonrasında bölge birinciliği unvanımızı sürdürüyoruz. Ticari araç satış performansımız nedeniyle, ilk etapta Türkiye’de sadece altı bayiye verilen ‘Opel Profesyonel Ticari Araç Bayisi’ sıfatına layık görüldük. Bunlar İzmir’in marka değerine katkı sağlıyor. Yine Opel Egem olarak çalışan sayımız ve tedarikçilerimiz düşünüldüğünde büyük bir istihdam sağlıyoruz. Opel standartlarına tam uyumlu eğitimli personellerimizle her zaman yeniliklerin takipçisi oluyoruz. Gösterdiğimiz performansla sağladığımız ekonomik katkı da cabası. Biz büyürken kentimizi de büyütüyor, Türkiye’ye de katkı sağlıyoruz. Bu başarıları daha uzun yıllar sürdüreceğiz.”



