Elektrik faturaları düşecek mi? Bakan Dönmez açıklama yaptı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik fiyatları ile ilgili yeni bir düzenlemeye ilişkin, "Çeşitli sosyal kesimlerden indirimli tarifeden yararlanmaya dönük talepler geliyor. Şu anda hem bakanlığımız hem de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) bu talepleri değerlendiriyor. Henüz net bir şey ortaya çıkmadı. Çıkınca kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ankara'da otelde düzenlenen 'Sürdürülebilir Madencilik ve Çevre Çalıştayı'nda konuştu. Bakan Dönmez, Isparta'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili, "Olayın meydana geldiği ilk günden bu yana ekiplerimiz sahada büyük bir mücadele gösterdi. Dün gece itibarıyla Isparta’nın kalan 7 köyüne de elektrik verildi. Münferit kontrol ve bakım çalışmaları devam ediyor. İlk etapta Isparta’nın il ve ilçe merkezlerinin tamamını enerjilendirdik. Kırsal kesimlere ağır hava koşulları nedeniyle ulaşımda zaman zaman sıkıntı yaşadık. Buna rağmen kırsal kesimlerin büyük bir kısmına hızlı bir şekilde ulaştık ve zarar gören alt yapıyı onardık. Isparta'da sadece bir günde yoğun kar yağışından kaynaklı 12 bin hasar meydana geldi. Normalde Isparta’da yıllık arıza ve hasar sayısı bin 100 civarında. Yani 1 günde 10 yıllık hasar ve arıza meydana geldi. Ekiplerimiz böylesine zor şartlar altında sorunu en kısa sürede çözmek için büyük bir gayret gösterdi. Ispartalı vatandaşlarımızın yaşadıkları mağduriyetin farkındayız. Sorunun bir an önce çözülmesi için kesintinin başladığı ilk andan bu yana hep sahadaydık. Halkımızın sıkıntılarını bire bir dinledik. Çözüm için gereken bütün imkanları bir araya getirdik. Bütün vatandaşlarımız müsterih olsun. Devletimiz her zaman milletimizin yanındadır" diye konuştu.

ELEKTRİK TARİFESİ AÇIKLAMASI

Bakan Dönmez, programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Dönmez, elektrik fiyatları ile ilgili düzenleme çalışmalarına ilişkin, indirimli tarifenin 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıldığını ve bunun 1 Şubat itibarıyla uygulamaya başladığını belirterek, "Bunun yanı sıra çeşitli sosyal kesimlerden de indirimli tarifeden yararlanmaya dönük talepler geliyor. Şu anda hem bakanlığımız hem de EPDK bu talepleri değerlendiriyor. Henüz net bir şey ortaya çıkmadı. Çıkınca kamuoyuyla paylaşacağız. Gelen taleplerin hepsini değerlendiriyoruz. Bunlara ilişkin farklı tarife oluşturulabilir mi diye ekibimiz çalışıyor. Esnaflarımızı, küçük işletmeler, yine bir takım sivil toplum kuruluşlarından gelen talepler var, hepsini değerlendiriyoruz" dedi.