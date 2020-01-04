Emlakçının umudu düşen faizde

2019'da ekonomideki dalgalanmaların emlak sektörünü de olumsuz etkilediğini kaydeden İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, yeni yılda faizlerin düşmesi ile iş potansiyellerinin artmasını umduklarını söyledi.

İnsanların konut tercihlerinin değiştiğine de dikkat çeken Güleroğlu, 'Tercih değişikliği sonucu hem piyasalar hem de üyelerimiz zor bir dönem geçirdi. 2019'un son çeyreğinde özellikle mevduat faizlerinin ve konut kredi faiz oranlarının düşmesi emlak piyasasında olumlu karşılanmıştır' dedi.

Uygun faizler

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarını da hatırlatan Mesut Güleroğlu, 'Sayın Bakan, 1 Ocak itibarıyla, kamu bankalarında, birinci el konutlar için kredi faizinin yüzde 0.79 oranında olacağını ifade etti. Bu oran, konut kredisi faizlerinde tarihi düşük oranlardan biri olacaktır. İnşaat ve emlak sektörüne doping etkisi yaratabilecektir. Tahminimiz kamu bankalarının başlatacağı uygulamanın zamanla özel bankalara da sıçraması yönündedir. Bu nedenle 2020 yılında gayrimenkul sektöründe ciddi bir hareketlenmenin yaşanacağını öngörüyoruz. Uygun faizler emlak piyasalarında alım yönünde taleplerin artacağının sinyallerini veriyor' diye konuştu.

İbre alım yönünde

Ucuz gayrimenkulün hem konut ihtiyacı olan insanlar hem de yatırımcılar için fırsat olacağını belirten Güleroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: '2019'a yüzde 2'ye yaklaşan konut kredisi faizleri ile başlamıştık. Ama şimdi yeni yılda konut kredisi faiz oranlarının 0.80' lerin altına inmesi söz konusu. Bu durumda ibrenin tam alım yönünde olacağı görünen bir gerçektir. Tüm üyelerimize yeni yılda hayırlı işler diliyor, yeni şartların üyelerimize yararlı olacağı kanısıyla geleceğe umutla ve inançla bakmalarını istiyorum. İzmir Emlakçılar Odası, üyeleriyle tüm ülkeye örnek gösterilen bir bütünlük ve uyum içinde çalışmaktadır. En büyük gayemiz gelecekte de içimizde yaşattığımız dayanışmayı korumak, birbirimize sıkı sıkı sarılmak olacaktır.'