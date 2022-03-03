ENAG enflasyonu açıkladı: Yıllık enflasyon üç hanede!

ENAGrup, şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, TÜFE, şubat ayında yüzde 5.44 arttı. TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise üç haneli rakamlara ulaşarak yüzde 123.80 olarak gerçekleşti.

ENAGrup Şubat 2022 dönemi (31.01.2022-28.02.2022) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen 'ENAGrup Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 5,44 arttı. Son 12 aylık artış ise yüzde 123.80 olarak gerçekleşti.

TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en az aylık artış yüzde 0,07 ile gıda ve alkolsüz içecekler en fazla yükseliş ise yüzde 9,10 ile giyim ve ayakkabı kaleminde gerçekleşmiştir.