ENAG enflasyonu açıkladı: Yıllık yüzde 156

Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK yıllık enflasyonu yüzde 69,97 olarak açıklarken, ENAG ise yıllık enflasyonun yüzde 156'ya yükseldiğini duyurdu

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklamasından önce, hesapladığı nisan enflasyonunu açıkladı.

ENAG'a göre, Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) nisan ayında yüzde 8.68 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 156.86 olarak gerçekleşti.



En yüksek artış giyim ve ayakkabıda

ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ve TÜİK ana harcama grup enflasyon oranları grafikte ürün alt-grup enflasyon oranları verilmiştir. TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en az aylık artış yüzde 0,14 ile sağlık. En fazla yükseliş ise yüzde 13,81 ile giyim ve ayakkabı kaleminde gerçekleşti. En düşük artış ise sağlık kaleminde oldu.

Ocak ayı enflasyon verileri

TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (TÜFE) ocak ayında aylık yüzde 11,10 artış gösterirken ENAG verilerine göre TÜFE ocak ayında yüzde 15.52 artmıştı.

TÜİK'e göre 2021 yılının Aralık ayında yüzde 36,08 olan yıllık enflasyon oranı, 2022 yılının Ocak ayında yüzde 48,69'a çıktı.

ENAG ise TÜİK'in oldukça üzerinde bir oranla enflasyonu yıllık enflasyonu Ocak 2022'de yüzde 114,87 olarak açıklamıştı. ENAG verilerine göre aralık ayında yıllık enflasyon oranı yüzde 82,81'di.

Şubat ayı enflasyon verileri

TÜİK tarafından 2022 yılı Şubat ayına ilişkin yayımlanan verilere göre, enflasyon aylık bazda yüzde 4,81 arttı. TÜFE şubat ayında yüzde 11,10 artış gösterdi ve Ocak ayında yüzde 48,69 olan yıllık enflasyon yüzde 54,44'e yükseldi.

Her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkan ENAG'a göre ise TÜFE şubat ayında yüzde 5.44 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 123.80 olarak gerçekleşti.

Mart ayı enflasyon verileri

TÜİK'in mart ayına ilişkin paylaştığı enflasyon verilerinde enflasyon martta yüzde 5,46 artmış ve yıllık bazda yüzde 61,14'le son 20 yılın zirvesinde olmuştu.

Mart ayına ilişkin enflasyon hesaplamasını TÜİK'ten önce yayımlayan ENAG’a göre enflasyon martta aylık bazda yüzde 11,93 artarken, yıllık bazdaki artış ise yüzde 142,63 olmuştu. TÜİK’in enflasyon verileri ENAG’ın verilerinin çok altında kalmıştı.