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ENAG yıllık enflasyonu açıkladı: yüzde 82.81

ENAG yıllık enflasyonu açıkladı: yüzde 82.81
03 Ocak 2022 Pazartesi 09:34

Son dakika! Enflasyon Araştırma Grubunun (ENAG) aralık ayı enflasyonunu yüzde 19.35 yıllık enflasyonu ise yüzde 82.81 olarak açıkladı.

Bir grup akademisyen tarafından Türkiye'deki enflasyonun saatlik, günlük ve aylık olarak açıklanması amacıyla kurulan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre, E-TÜFE’deki son 12 aylık artış oranı ise %82,81 olarak gerçekleşti.

Aralık 2021 dönemi (30.11.2021-31.12.2021) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda %19,35 arttı.
Aralık 2021, ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) seyri günlük bazda BIST100, ABD Doları döviz kuru ve Faiz oranı (2 yıllık devlet tahvili) göstergelerinin günlük verileri aşağıdaki tabloda birlikte gösterilmiştir.


ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ve TÜİK ana harcama grup enflasyon oranları Grafikte ürün alt-grup enflasyon oranları verilmiştir.
TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en az aylık artış %1,98 ile Ev Eşyası en fazla yükseliş ise %35,75 ile Gıda ve Alkolsüz İçecekler kaleminde gerçekleşmiştir.

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) alt grup enflasyon oranları ENAGrup tüketici sepeti farklılaştırması ekteki grafikte sunulmuştur. Değişik tüketici gruplarının yine değişik enflasyon oranlarını yansıtması amacıyla oluşturulan bu ürün grubu sınıflamasına göre
enflasyon oranı oldukça farklılıklar göstermektedir. ENAG-özellikli ürün grubu enflasyon hesaplamasına göre, aylık en az artış yaşanan grup %0,32 ile Elektrik Yakıt , en fazla yükseliş görülen grup ise %48,92 ile Yağ ürün grubunda olmuştur.

Etiketler; #enag #enflasyon #yıllık enflasyon
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