Enflasyonu yüzde 58 olarak hesaplayan ENAG, TÜİK Başkanı'nın eleştirilerine yanıt verdi

ENAG bugün sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla TÜİK Başkanı'nın dünkü açıklamalarına kısa bir yanıt verdi

Dün Habertürk'ten Kemal Öztürk'e açıklamalarda bulunan TÜİK Başkanı Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer, halkın enflasyonunu açıklayan ENAG'ı yanlış veri açıklamakla itham etmiş ve ENAG ile bir araya gelineceğini söylemişti.

Dinçer ENAG'la ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Biz onların yaptığı araştırmaları inceledik. İnternet üzerinden topladıkları verilerde ciddi hatalar tespit ettik. ENAG yanlış veri topladığı için sonucu böyle buluyor.

İnsanlar genelde sık satın aldıkları ürüne bakarak enflasyonu algılıyor. Gıdaysa mesela onu baz alıyor. Oysa biz tüm Türkiye’yi, tüm ürünleri baz alınca ortalama farklı oluyor.

Bu sorun tüm dünyada tartışılıyor. Almanya’da, İtalya’da, İspanya’da vatandaşlar benzer itirazları yapıyor. Tartışma o kadar arttı ki, Avrupa Merkez Bankası, vatandaşın hissettiği enflasyonla, gerçek enflasyonunun neden farklı olduğunu detaylı bir şekilde açıkladı."

TÜİK'in yüzde 21 açıkladığı enflasyona karşın ENAG gerçek enflasyonun yüzde 58 olduğunu hesapladıklarını ilan etmişti.

ENAG bugün sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla TÜİK Başkanı'nın dünkü açıklamalarına kısa bir yanıt verdi.

Yöneticiliğini Prof. Dr. Veysel Ulusoy'un yaptığı ENAG'ın açıklamasında "Enflasyon reel alım gücünden gelir dağılımına kadar tüm ekonomik değişkenleri etkilemekte, onlardan etkilenmektedir" denilerek şunlar ifade edildi:

1. Enflasyon reel alım gücünden gelir dağılımına kadar tüm ekonomik değişkenleri etkilemekte, onlardan etkilenmektedir

2. Ekonomik büyüme hesabında da önemli bir role sahiptir

3. Enflasyon bu nedenlerden dolayı sağlıklı bir şekilde elde edilmelidir

4. ENAGrup, Harvard Üniversitesi’ndeki benzer bir grup olan (https://pricestats.com) ile aynı metodolojiyi kullanarak ülkemizin fiyat verilerini elde etmekte ve enflasyonu hesaplamaktadır

5. Aylık 7.7 milyon veri ile enflasyonu hesaplayarak sizlere her ayın başında sunmaktadır

7. ENAGrup bu görevini büyük bir titizlikle yerine getirmeye ve sizleri fiyat gelişmeleri konusunda aydınlatmaya devam etmektedir

8. Grubumuz ekonomide denge-denetim amacıyla bilgi akışının devam etmesi gereğine de ayrıca inanmaktadır