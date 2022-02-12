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Erdoğan açıkladı: Temel gıda ürünlerinde KDV düştü!

Erdoğan açıkladı: Temel gıda ürünlerinde KDV düştü!
12 Şubat 2022 Cumartesi 15:23

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan da videokonferansla katıldı. Erdoğan, temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'nin yüzde 1'e indirileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında yapılan Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'na canlı bağlantı ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının başında KDV ile ilgili alınan karara canlı yayında imza atarak, "Konuşmama başlarken mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına ilişkin kararın yürürlüğe konulmasına 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 28. Maddesi gereğince karar verilmiştir. Ben de şu anda imzamı atıyorum. Böylece inşallah bunu yürürlüğe sokuyoruz. Hayırlı olsun." dedi.

KDV ORANI YÜZDE 1'E İNDİRİLDİ

Konuşmasının devamında bir de müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiğini açıkladı. Erdoğan, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "KDV sistemini sadeleştirme programı kapsamında temel gıda ürününde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz. Yarın Resmi Gazete'de yayınlıyoruz. Bu indirim gıda ürünlerinde yüzde 7 indirim demektedir. Bu bizim hükümet olarak attığımız adımdır. Gıda sektöründe de aynı oranda fedakarlık talep ediyoruz. Gıda ürünlerinde pazartesi gününden itibaren toplamda yüzde 7'lik indirim yapılmasını milletimiz adına bekliyoruz."

Etiketler; #erdoğan #ekonomi #kdv #kdv indirimi #cumhurbaşkanı
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