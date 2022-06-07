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Erdoğan'ın faiz açıklaması sonrası dolar ve euro yükselişe geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Kabine toplantısının ardından yaptığı "Bu iktidar faizi artırmayacaktır, tam aksine biz faizi düşürmeye devam edeceğiz" açıklaması sonrası döviz kurları artışa geçti

Erdoğan'ın faiz açıklaması sonrası dolar ve euro yükselişe geçti
07 Haziran 2022 Salı 11:37

Dolar/TL ve euro/TL, yükselişini sürdürürken TL varlıklarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşük faizle ihracat, üretim istihdam odaklı politikalara devam edeceklerini açıklaması fiyatlanıyor.

Dolar/TL, geçen ay başlayan ve TL'de yüzde 10 değer kaybı ile sonuçlanan sert yükseliş ardından 16.5 etrafında birkaç gün sakin seyir izledikten sonra yeniden yükselişe geçti. Dün 16,60'ın üzerine çıkan dolar/TL, bugün de 20 Mayıs 2021 sonrası gördüğü en yüksek seviyeleri 16,70'in üzerine taşıdı. Benzer grafiklerle hareket eden euro/TL'de 17,90'ı aştı.

ENDEKS 2,650 PUAN ETRAFINDA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,07 artışla 2.650 puan ile yatay başladıktan sonra endeks 2,650 puan etrafında dalgalanıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

"Kimse bizden şunu beklemesin, bu iktidar faizi artırmayacaktır, tam aksine biz faizi düşürmeye devam edeceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan faizi düşürmekten bahsetmesinin nedenini ise şöyle açıkladı; "Bu ülkede yatırımcı birinci derecede kamu bankalarıyla, dahil olursa özel sektör bankalarıyla da, düşük faizle sağladığı kredi ile ne yapsın, yatırıma girsin. Mevcut yatırımlarını daha da geliştirsin ve genişletsin, bununla istihdam sağlayalım, bununla üretimi artıralım, bununla ihracatı daha da artıralım ve bununla büyümeyi sağlayalım."

Etiketler; #erdoğan #faiz #dolar #euro
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