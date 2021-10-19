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Erdoğan kendine 12 bin TL zam yaptı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilen bütçe teklifine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşına yüzde 14 oranında zam yaptı. Teklifin kabulü sonrasında 2022 bütçesi kapsamında Erdoğan'ın maaşı 100 bin TL olacak

Erdoğan kendine 12 bin TL zam yaptı
19 Ekim 2021 Salı 13:46

TBMM'ye sunulan bütçe teklifine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi maaşına yüzde 14.4 zam yaptı. Eğer teklif kabul edilirse, Erdoğan'ın 88 bin lira olan maaşı 100 bin liraya çıkacak.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, TBMM'ye sunulan bütçe teklifi ile ilgili açıklama yaptı. Özel açıklamasında "TBMM'ye sunulan bütçe teklifine göre Tayyip Erdoğan kendi maaşını yüzde 14,4 oranında rekor zamla 100.000 TL'nin üzerine çıkardı. Alacağı aylık zam 4,5 asgari ücret tutarında" ifadelerine yer verdi.

Etiketler; #erdoğan #erdoğan maaşı #cumhurbaşkanı maaş zam
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