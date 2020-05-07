ESBAŞ, 3 bin can besliyor

Almanya'da, koronavirüs pandemisi nedeniyle yem sorunu baş gösteren bazı doğal yaşam parklarındaki hayvanların öldürülmesinin gündeme geldiği bu zor günlerde, ESBAŞ Gıda İşletmeleri yemek üretim fabrikasında besinlerin işlenmesinden ortaya çıkan organik gıda ürünlerini ve kalan yemekleri barınaklara göndererek, İzmir'de her gün yaklaşık 3 bin hayvanı besliyor

Dünya genelinde Covid-19 virüsüyle mücadele uzadıkça insanların bakımına muhtaç hayvanların yiyecek bulması giderek zorlaşıyor. Almanya'da koronavirüs salgınında ziyarete kapanan Neumünster Hayvanat Bahçesi'nin Müdürü Verena Kaspari'nin, Die Welt Gazetesi'nde yayınlanan, "Mali kriz nedeniyle yem bulamadığımız için bazı hayvanları öldürerek, diğer hayvanlara yem olarak vermeyi planlıyoruz" şeklindeki açıklamasının yankıları sürerken, İzmir'de ise sadece bir firmanın desteği ile yaklaşık 3 bin hayvan besleniyor. Ege Serbest Bölgesindeki firmalara yemek üreten ESBAŞ Gıda İşletmeleri, üretim tesisinde besinlerin işlenmesinden ortaya çıkan organik gıda ürünlerini ve firmalardan kalan fazla yemekleri sağlıklı şekilde muhafaza ederek, aynı gün İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de desteklediği Menderes ve Seferihisar'daki hayvan barınaklarında tutulan yaklaşık 2 bin 500 sokak hayvanının beslenmesi için gönderiyor. Bu yiyeceklerle ayrıca Sarnıç'ta bulunan özel bir hayvan çiftliğindeki 30 büyükbaş, 150 küçükbaş ve yüzlerce kümes hayvanı da besleniyor.

Muhtaçları koruyacağız

ESBAŞ Gıda İşletmelerinde normal şartlarda günde 20 bin kişiye yemek üretildiğini, ancak pandemi nedeniyle günümüzde bu sayının altında üretim yapıldığını belirten ESBAŞ CEO'su Dr. Faruk Güler, bu tesiste gıda ürünlerinin işlenmesinden ortaya çıkan organik besinleri ve firmalardan kalan fazla yemekleri günlük olarak sokak ve çiftlik hayvanlarının beslenmesi için ayırdıklarını ve hiçbir gıda ürününü çöp olarak heba etmediklerini vurguladı. Menderes ve Seferihisar'daki barınaklarda tutulan hayvanların yiyecek ihtiyacının yüzde 90'ının ESBAŞ Gıda İşletmeleri tarafından karşılandığına dikkat çeken Güler, "Çevreyi koruma bilinciyle 'Sıfır Atık Projesi'ni uyguluyoruz. Çevreyi korumaya çalıştığımız gibi, sosyal sorumluluk bilinciyle kentlerde insanların bakımına muhtaç hayvanları da koruyoruz. Böylece hayvan dostlarımızın daha sağlıklı beslenmesini sağlamış olmaktan dolayı önemli bir sosyal görevi yerine getirmiş olduğumuza inanıyoruz." diye konuştu.

Örnek olmasını istiyoruz

Dr, Faruk Güler, insanoğlunun evcilleştirerek doğasından kopardığı, dolayısıyla muhtaç hale getirdiği sokak hayvanlarına karşı herkesin sorumluluk duyması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu: "ESBAŞ onların yiyeceğini sağlayarak, yiyecek bulmanın daha da zorlaştığı bu günlerde önemli bir katkı sunmaktadır. Başka firmaların da bunu örnek almasını istiyoruz. Evcilleştirilmiş hayvanların muhtaç halde olmasından insanoğlu sorumlu olduğundan, bu hayvanların ihtiyaçlarının giderilmesinden her insan sorumlu olmalıdır. Biz de bu bilinçle projemizi yürütüyoruz. Bunun yanında çiftlikte bulunan hayvanlar yapay yemlerle beslenmekten kurtulmuş oluyor. Sağladığımız organik malzemelerin saman ile parçalanmasıyla oluşturulan yemlerle beslenen çiftlik hayvanlarının kiloları ile birlikte süt verimi ve kalitesinin de arttığına yönelik geri bildirimler almamız bizleri mutlu ediyor."