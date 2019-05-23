Esnafa ölçü aleti zamanı verildi

3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'nda yapılan değişikliklerle ölçü aletlerinde damgası bozulmuş veya damga süresi geçmiş, cezai duruma düşmüş esnaf sanatkarlara fırsat tanındı. Esnaf, ceza yemeden yeni damga yaptırabilecek.

3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'nda yapılan değişikliklerle ölçü aletlerinde damgası bozulmuş veya damga süresi geçmiş, cezai duruma düşmüş esnaf sanatkarlara fırsat tanındı.

Buna göre, faaliyetlerinde ölçü aleti kullanan ve 01.12.2018 tarihinden önce damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi geçmiş olduğu için cezai duruma düşmüş işletmeler, 28 Mayıs 2019'a kadar ölçü aletlerinin muayenesi için başvuruda bulundukları takdirde, herhangi bir ceza ödemeksizin muayene ve damgalarını yaptırabilecekler. 28 Mayıs'tan sonra yapılacak denetimlerde uygun olmayan ölçü aletlerini kullanan işletmeler ise, ağır para cezaları ile karşı karşıya kalabilecek.

Esnafı bilgilendirecekler

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB), ilgili esnaf sanatkarları uyarmak ve bilgilendirmek amacıyla, faaliyetlerinde ölçü aleti kullanan meslekleri temsil eden oda başkanları ile bir toplantı gerçekleştirdi. İzmir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Engin Bişar, şube müdürü Yücel Yavuz ve il müdürlüğü yetkililerin de katıldığı toplantıda, ilgili oda yöneticileri aracılığıyla esnaf sanatkarların bilgilendirilmesi amaçlandı. Ayrıca ölçü aleti kullanan bir kısım esnaf sanatkarlar da işyerlerinde ziyaret edilerek aydınlatıldı ve uyarıcı broşürler dağıtıldı.

Oda başkanlarından üyelerini mesaj ve internet aracılığıyla bilgilendirmelerini isteyen İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, "Faaliyetlerinde ölçü aleti kullanan işletmelerin, iki yılda bir Şubat ayı sonuna kadar ölçü aletlerinin fenni muayenelerini yaptırmaları bir gerekliliktir. 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'nda yapılan düzenlemeye göre ölçü aletlerindeki uygunsuzluklar nedeniyle cezai duruma düşen işletmeler, 28 Mayıs 2019'a kadar aletlerinin muayenesi için başvuruda bulundukları takdirde, herhangi bir ceza ödemeksizin muayene ve damgalarını yaptırabilecekler. Üyelerimizin tanınan imkandan yararlanmaları, 28 Mayıs'a kadar muayenelerini yaptırarak idari para cezasından muaf tutulma şansını kullanmaları menfaatleri icabı olacak" dedi.

Orantısızlık giderildi

İzmir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Engin Bişar ise, düzenlemeyle ölçü aletlerini kullanan işletmelere kesilen cezalardaki orantısızlığın giderildiğini söyledi. Bişar, "Ölçü aletinin türüne, kullanıldığı alana göre daha adil bir sistem getirilmiştir. Bugüne kadar ölçü aletlerini kullanan işletmelerin çeşitli sebeplerle muayene sürelerini geçirip yüksek oranlı cezalarla karşı karşıya kaldığı bilinmekte. Bu gibi durumlarda bazen kesilen cezalar, ölçü aletinin değerini aştığı için işletmeler tartı aletini kullanmayıp yeni bir ölçü aleti alma yoluna gidiyordu. Yeni sistem ile orantısızlıklar giderilecek, hem milli servetin israf edilmesinin hem de esnafın yeni maliyetler altına girmesinin önüne geçilecek. Ayrıca, muayenesi yapılmamış ölçü aletleri kayıt altına alınabilecek" diye konuştu.

10 bin TL'ye kadar ceza

3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanun'un 15 inci maddesine göre;

-Damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi geçmiş ölçü aletini kullananlara, ölçü aletinin türüne ve kullanıldığı işin niteliğine göre 500 liradan 10 bin liraya kadar idari para cezası verilecek, ölçü aletine de el konulacak,

-Ayarı doğru olmayan ölçü aletlerini kullananlara aletin türüne ve kullanıldığı işin niteliğine göre 200 liradan 10 bin liraya kadar para cezası verilecek, ölçü aletine de el konulacak.