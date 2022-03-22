Et ve Süt Kurumu, kırmızı et ve tavuk ürünlerine zam yaptı!

Her ne kadar üst üste vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz açıklamaları yapılsa da zamların sonu gelmiyor. Şimdi de Et ve Süt Kurumu, kırmızı et ve tavuk fiyatlarına yüzden 48 zam yaptı.



Son dönemde artan enflasyonla birlikte birçok ürüne zam geliyor. Kırmız et ve tavuk ürünleri de bu zamlardan nasibini aldı.

Bu çerçevede Et ve Süt Kurumu (ESK) kırmızı et ve tavuk fiyatlarına yüzde 48 zam yaptı. Yapılan zamla birlikte kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, kuşbaşının kilosu 62,5 liradan 92 liraya çıktı.

Kontrfilenin kilosu 98 liradan 145 liraya, pirzola 103 liradan 152 liraya yükseldi. Gövde tavuğun fiyatı 23,25 liradan 26,5 liraya çıktı.