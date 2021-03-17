Ev ve otomobil almak kolaylaşacak!

Konut alımında taksit sınırının kaldırılması ve taşıt satışlarında nihai fatura değeri üzerinden 60 aya varan vade imkânı vatandaşların konut ve taşıt alımını kolaylaştıracak, piyasayı hareketlendirecek

FATİH ÖZKILINÇ- Ticaret Bakanlığı’nda Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle konuttaki taksit sınırı kaldırıldı. Taşıt satışında ise nihai fatura değeri 120 bin lira ve bu tutarın altında olanlar 60 ay, 120 bin liranın üzerinde olup 300 bin lirayı geçmeyenlerde 48 ay, 300 bin liranın üzerinde olup 750 bin lirayı aşmayanlarda 36 ay ve 750 bin liranın üzerindekilerde de 24 ay taksit uygulanabilecek. Böylelikle Bakanlığın söz konusu düzenlemesi BDDK uygulamalarına da paralel hale getirildi. Yönetmelikte yapılan değişikliği İzmir Emlak Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Akgün, İzmir Ticaret Odası(İZTO) Motorlu Taşıt Satış Sonrası Hizmetler Grubu Meclis Üyesi ve Meclis Başkanı Selami Özpoyraz ve İZTO Ulaşım Araçları Satış Grubu Meclis Üyesi Hüsnü Aydın Haber Ekspres’e değerlendirdi.

Ev sahibi olmak kolaylaşacak

Konut satışında taksit sınırlamasının kaldırılmasını değerlendiren İzmir Emlak Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Akgün, “Gelişmiş ekonomilere baktığımız zaman finans şirketlerinin, bankaların sınırlaması yoktur. Kendi enstrümanlarında 40 yıla kadar taksit imkânı var. Kişinin yaşı ve sigorta sistemi göz önüne alınarak yapılıyor. Türkiye’de bu sistem ilk defa uygulanıyor. Bir zamanlar 5 yıldı daha sonra 15-20 yıla çıkarıldı. Şimdi 30 yıl vadeli konut satışı gündemde bu mantıklıdır, doğaldır. Olması gereken budur. Türkiye şartlarında vatandaş, normal bir şekilde taşınmazı satın alamıyor. Ancak taksitle konut sahibi olabiliyor. Bu ekonomik konjonktürde taksit sürelerinin uzaması vatandaşın ev sahibi olmasını kolaylaştıracak” dedi.

Faize kanma, konutsuz kalma

Son dönemde bankaların yüksek faiz vermesi nedeniyle insanların gayrimenkul yatırımı yapmadığını da dile getiren Akgün, “Faizlerin yüksek olması nedeniyle vatandaşlar konut alımını erteledi. Parasının üzerine para koymak isteyenler konut alımını durdurdu. Konut ihtiyacı olan insanlar ise alım yapıyor. Yabancıların da gayrimenkul alımına daha fazla talebi var. Bankalardaki faizi tatlı gören vatandaşlar yanılmaktadır. Bugün konut alan vatandaş, bir yıl sonra banka faizinden daha fazla kazanç sağlayabilir” diye konuştu.

Satışlara çok etkisi olacak

Taşıt satışında 60 aya varan taksit uygulanacak olmasını değerlendiren İZTO Motorlu Taşıt Satış Sonrası Hizmetler Grubu Meclis Üyesi ve Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, “Ocak ve şubat aylarında 102 bin araç satışı oldu. Bu yıl 750-800 bin araç satışını beklerken taksitlerin 60 aylık vade açılması otomotiv sektörünün nefes almasını sağlayacak. Bu satışlar daha da ileriye gidecek 1 milyona dayanacak. Satışlara çok etkisi olacak. Vatandaşın taşıt alımını kolaylaştıracak. 60 ay vade bir aracı kiralasanız böyle olmaz. Pandemiden kaynaklı araç sahibi olmak isteyenlere kolaylık sağlayacaktır. Otomotiv sektörünün daha fazla çalışmasını sağlayacak. İhracat fazlası veren bir sektöre daha fazla destek anlamına geliyor. Devletimize teşekkür ediyoruz” dedi



Piyasanın açılması lazım

İZTO Ulaşım Araçları Satış Grubu Meclis Üyesi Hüsnü Aydın ise yeni düzenlemeyle otomotiv satışlarında artış yaşanabileceğini belirterek “Araç satışın olması için piyasanın açılması lazım. Küresel anlamda herkes birbirine bağlı” dedi. İkinci el piyasasında da fiyatların yüksek olması nedeniyle satışların durgun olduğunu ifade eden Aydın, mart ayı sonunda piyasanın canlanacağını söyledi.