EYMSİB Başkanı Hayrettin Uçak: Hedefimiz 1,5 milyar dolar ihracat

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği(EYMSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, 2023 yılında birlik olarak 1 buçuk milyar dolar ihracat hedefi belirlediklerini söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Dört yıldır üst üste ihracat rekorları kıran Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği(EYMSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, basın mensuplarıyla bir araya geldi. İzmir’de bir restoranda düzenlenen basın toplantısında birliğin son bir yılını değerlendiren ve 2022 yılına yönelik hedeflerini açıkladı. EYMSİB’in 2021 yılı ihracatının yüzde 14 arttığını ifade eden Uçak, “Türkiye genelinde ise, 2021 Yılında Yaş Meyve Sebze Sektörleri toplamda; İlk kez 5 milyar dolar barajını aşarak 5 milyar 111 milyon dolara ulaşırken Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğimizin; 1 milyar 182 milyon dolar ihracat ile Türkiye geneli ihracatının yüzde 23’ünü gerçekleştirdi” dedi.

138 ülkeye ihracat

Birliğin 2021 yılında dünyanın yarısından fazlasına ihracat yaptığını dile getiren Uçak, “Biber ve kornişon turşuları 220 milyon dolar ile 2021 ihracat şampiyonu oldu. Su, meyve suyu ve domates salçası biber ve kornişon turşularını takip etti. Almanya, Amerika, Hollanda, İngiltere ve İtalya en önemli pazarlarımız oldu. Taze meyve sebze grubunda ise 2021’in şampiyonu 68 milyon dolar ihracat ile taze üzüm olurken, üzümü domates, kiraz ve mandarin izledi. Rusya, Almanya, İtalya, Ukrayna ve Romanya en fazla ihracat yaptığımız ülkeler oldu. Birleşmiş Milletlere kayıtlı 208 ülke bulunmaktadır. Birliğimiz, 2021 yılında dünyanın yarısından fazlasına yüzde 66’sına138 ülkeye ülkemizin nadide ürünlerini ulaştırmayı başarmıştır” diye konuştu.

Üreticiler bilinçlendirilecek

Birliğin 2022 yılı projeleri hakkında da bilgi veren Uçak, “Sektörümüzün, en önemli gündem maddelerinden biri ve en önemlisi her zaman kaliteli ve kalıntısız üretim olmuştur. Birlik olarak bu konuda bölgede öncü olmamız ve bu konunun önemini tüm paydaşlara aktarmamız çok önemli ve asli görevlerimizden birisidir. Bu nedenle üreticilerimizi bilinçlendirmemiz, kaliteli ve kalıntısız üretim için yol gösterici olmamız gerekmektedir.Pandemi’den dolayı ara verdiğimiz üretici toplantılarına tekrar ağırlık verereküreticilerimizin; Akademisyenler ve kurum yetkilileri ile doğrudan temas etmesini, sorun ve taleplerin en hızlı şekilde, yerinde çözüme ulaştırılmasını sağlayacağız. Mobil ekiplerile,üreticilerimizin buluşma noktaları olan köy kahvelerine kadar giderek üreticilerimizi doğru çeşit, kaliteli ve kalıntısız üretim konusunda bilinçlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

Genç üreticilere özel proje

Birliğin genç üreticilere yönelik 2022’nin en önemli projesini ilk defa açıklayan Uçak, “Ne yaptığını bilen, ürettiğine önem veren bir üretici grubunun oluşması için gençlerimizi tarım konusunda bilinçlendirmek için üçer aylık eğitim programları oluşturarak;Yeşil mutabakattan meyve sebzede kayıplara kadar birçok konuda çiftçi adaylarını bilgilendireceğiz.Tarım ve Orman Bakanlığımız 2022 yılını eğitimde seferberlik yılı olarak ilan etti. Biz de aynı düşünce ile her zaman olduğu gibi genç üreticiler için başlatacağımız proje ile birlikte 2022 yılında üreticilerimizi bilinçlendirmeye yönelik çalışmalarımıza hız vereceğiz” şeklinde konuştu.

Uçak, EYMSİB’in 100’üncü yıl hedefini açıkladı

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin 2022 yılı hedefine yönelik ise Hayrettin Uçak, “Üyelerimizin enerji ve gayretleri ile Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılında 2023 yılında Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak 1 buçuk milyar dolar ihracat hedefi belirledik. Bu hedefe ulaşabilmek için ilk adım olan 2022 yılında ise1,3 milyar dolar hedefimiz olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum.2022 ve 2023 Yılı hedeflerimize üyelerimiz, birlik çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımızın özverili çalışmaları ve gayretleri ile ulaşabileceğimize inanıyor. Her birisine ayrı ayrı güveniyorum” açıklamalarında bulundu.