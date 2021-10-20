Facebook isim değiştiriyor

1 milyar 350 milyon üyesiyle dünyanın en popüler sosyal medya sitelerinden biri olan Facebook, şirket ismini değiştirmek için harekete geçti

Facebook radikal bir değişiklik yaparak şirket ismini değiştirmeye hazırlanıyor. Dış basında yer alan haberlere göre Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in şirketin yeni unvanını 28 Ekim'de yapılacak olan Connect konferansında açıklamayı planladığı iddia edildi. Zuckerberg'in sabırsız davranarak daha önceden de şirketin ismini açıklaması da bekleniyor.

Facebook'un uygulama ismi korunacak olup, Instagram, WhatsApp gibi şirketler de Facebook'un şirketi içine alınacak.

BİLANÇO DÖNEMİNDE 10 MİLYAR LİRA KAR ELDE ETMİŞTİ

Facebook'un hali hazırda 1.35 milyar üyesi bulunuyor. Sosyal medya sitelerini elinde tutan Facebook, Instagram ve WhatsApp'a da sahip durumda. Her yıl milyarlarca lira ciro elde eden şirket geçtiğimiz bilanço döneminde 10 milyar lira kâr elde etmişti.