Fiyatı en çok artan ürünler belli oldu

Tüketici fiyatları bazında Aralık 2021 döneminde en fazla fiyat artışı yüzde 64,48 ile yazım ve çizim kağıtları, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 29,47 ile karnabaharda görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay, yazım ve çizim kağıtlarındaki fiyat artışını yüzde 59 ile patlıcan, yüzde 49,76 ile salatalık izledi.

Aralık 2021'de fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 44,08 ile buğday unu, yüzde 43,87 ile margarin, yüzde 38,39 ile benzinli otomobil yer aldı.

En fazla fiyat düşüşü ise geçen ay yüzde 29,47 ile karnabaharda oldu. Bu ürünü, yüzde16,32 ile portakal, yüzde 10,27 ile kıvırcık, yüzde 8,02 ile kırmızı turp, yüzde 7,33 ile ayva takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, Aralık 2021'de aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle: