Genç ihracatçılar konsey oluşturdu

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde kurulan EİB Genç İhracatçılar Konseyi ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Genç ihracatçılar konsey oluşturdu
25 Eylül 2019 Çarşamba 12:56

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi yaptığı açılış konuşmasında, 2019 yılının Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından "Yenilikçilik Yılı" olarak ilan edildiğini belirtti. Bu çerçevede gençlerin yenilikçi fikirlerinden daha fazla istifade etmek amacıyla EİB Genç İhracatçılar Konseyini oluşturma kararı aldıklarını ifade etti. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar ise yaptığı konuşmada Genç EİB'in kurumsal kimlik ve imajı konusunda çalışmalara ağırlık vereceklerini belirtti. Başkan Zandar, e-ihracattan sektörel bazdaki değişimlerin nabzını tutmaya kadar pek çok hedeflerinin olduğunu kaydetti.Program, stratejist Özgür Baykut'un sunumu ve komitelerin seçimiyle sona erdi.

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