Gençler internetle ticarete katıldı

Teknoloji ve dijitalleşme iş hayatında da önemli yer sahibi oldu. Iyzico Satış Müdürü Akif Sezer, yeni neslin e-ticaret pazarından pay almaya başladığını, bu jenerasyonun yenilikçi olduğunu ve yeni ufuklara her zaman açık olduğuna dikkat çekti.

Doğancan Bingöl - Dijitalleşme ve sayısallaşma ile birlikte paranın ve ticaretin şekli değişti. İnsanlar sosyal medya üzerinden daha fazla alışveriş yaparak şirketlerin kar ve cirosunu arttırmaya başladı. Iyzico Satış Müdürü Akif Sezer, "Dijitalleşme süreci de dönüşümün bir parçası haline getirdi. Bulunduğumuz konum itibariyle borçlanma arttı. Dijitalleşme sadece borçlanmayı tetikleyen bir şey değil Dünya'nın küreselleşmesi ve kapitalizm ihtiyaçları arttıyor. Sürekli alışveriş ihtiyacı duyuyoruz. Dijitalleşme bu alışveriş aşamasını daha hızlı evden oturduğunuz yerden yapmanızı sağlayan bir araç." dedi.

Iyzico'nun Türkiye'nin her alanında ödemeyi herkes için ulaşılabilir olması için çaba gösterdiğini belirten Sezer, "Özellikle dijitalleşme iyzico'nunda bağlı bulunduğu ödeme sistemi ile ilgili doğrudan ilintili bi konu iyzico olarak bu konuyu çok önemsiyoruz. 140 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Sürekli yeni şeyler ortaya koymamız gerekiyor. Dijitalleşme olduğun yerde saydığın zaman seni arka plana itiyor" ifadelerini kullandı.

Demokratik ödeme

Sayısallaşmanın ve e-ticaretin ekonominin odak noktası haline geleceğine işaret eden Sezer, şunları söyledi: Ödemeyi daha demokratik bir hale getirdiğini düşünüyorum. Ödeme sadece kabul edildiği zaman yeten bir şey değil. Online ödemeyi kabul ederken daha çok başarılı ödemeyi kabul edip hacminizi arttırıp var olan cironuzu yükseltmek amacınız olmalı. Bizim en önemli motivasyon kaynağımızdan biri verdiğimiz emeğin karşılığını bu şekilde görmek. Dolaylı yoldan aracı olduğumuz firmaların kar oranlarını yükselterek onların da kazanmasına katkı sağlamak. Küçük ölçekli bir işletme de olsanız çok büyük bir şirkette olsanız online tarafta müşterileriniz için bir alternatif üretmek zorundasınız.

Online alışveriş deneyimi

Bir mahalle arasında butik sahibi olan bir kişi ile büyük bir markanın sahibinin de müşterisine online alışveriş deneyimi yaşatması gerektiğini söyleyen Sezer, "Ödeme de bunun en önemli noktalarından biri biz de büyük ve küçük işletmeler için katmadeğerli servisler sunarak yolumuza devam ediyoruz. Ben bugün kullanıcı alıcı ve satıcılar için çok büyük avantajlar olduğunu düşünüyorum. Dijitalleşme büyük avantajlar getiriyor. Farkını ortaya koyan kişiler pastadan payını rahatça alabiliyor." cümlelerini kaydetti.

Sosyal medya üzerinden gelir elde eden gençlerin azımsanmayacağını kaydeden Sezer, yeni nesilin e-ticaret pazarından pay almaya başladığını, bu jenerasyonun yenilikçi olduğunu ve yeni ufuklara her zaman açık olduğunu düşündüğünü belirtti. Kâğıt paranın kullanımının da dijitalleşme ile birlikte azaldığına dikkat çeken Sezer, "Kağıt paranın kullanımı zaten son dönemde neredeyse bitti. Zaten dijitalleşmenin dışında da artık her yerde kredi kartı ve maaş kartı ile ödeme yapıyorsunuz. Hatta temassız ödeme ile karta hiç şifre girmeden kullanabileceğimiz bir dünyanın içinde yaşıyoruz. Nakit para alışverişinin azlarak bittiğini söyleyebilirim." diye konuştu.

Tek başına borçlandırmıyor

Dijitalleşmenin tek başına borçlandırmaya yeterli gelmeyeceğini aktaran Sezer, şöyle konuştu: İhtiyaçlar arttıkça paranın kullanımı da dolaylı yoldan artıyor. İnsanların edindiği borçları tek başına dijitalleşme sağlamıyor. Kapitalizm bunu tetikliyor. Tabiki mutlaka oturduğunuz yerden kredi kartı ile alışveriş yaparak bir şeyi elde etmek bunu tetikliyor. Kargo ile evinizin kapısına kadar geliyor. İnsanlar evden çıkmadan para harcayabiliyor. Ama sadece dijitalleşme insanların borcunu arttırıyor dersek yanılmış oluruz. Ben böyle düşünüyorum.

Bitcoin altyapısını önemsiyoruz

Son dönemlerde tartışmalara sıkça konu olan bitcoin yani sanal paranın altyapısını önemsediklerini söyleyen Sezer, "Bitcoin'in kendisini değil de onun altyapısın ve teknolojisini önemsiyorum. Daha çok incelenmesi ve araştırılması üzerine bir şeyler koyularak geliştirilmesi gerekiyor. İlerleyen dönemlerde bu sanal paranın daha fazla hayatımızda yer edineceğini düşünüyorum." dedi.