Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 772 bin 524 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 780 bin 685 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 239 megavatsaatle 17.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 340 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti. Günlük bazda 772 bin 524 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 780 bin 685 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. Üretimde ilk sırada 180 bin 599 megavatsaatle ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, 156 bin 124 megavatsaatle doğal gaz ve 153 bin 338 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri izledi. Öte yandan, dün 1232 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 394 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.