Hibe desteğindeki ayırım tepkilere neden oldu

Covid-19 pandemisi nedeniyle esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek hibe desteklerinde, gerçek kişi-tüzel ayrımı tepkilere neden oldu. Tüzel kişilerin hibe desteği dışında tutulmasını sektör temsilcileri adaletli ve vicdani bulmuyor

FATİH ÖZKILINÇ- Covid-19 pandemisi nedeniyle ticari faaliyetlerinde aksama yaşayan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek hibe desteklerinde, gerçek kişi-tüzel kişi ayrımının yapılması tepkilere neden oldu.

Hibe desteğinde tüzel kişilerin kapsam dışı bırakılmasını üzüntüyle karşıladıklarını ifade eden İzmir Ticaret Odası(İZTO) Halı, Zemin ve Duvar Kaplamaları Grubu Meclis Üyesi Abdullah Naci Ölçen, “Bu kararı doğru bulmuyoruz. Perakende sektöründe iştigal eden ve nace kodları itibariyle aynı sermaye hacmi ve büyüklüğündeki herhangi bir firmanın şahıs yani gerçek kişi olması halinde hibe desteğinden yararlanmasına karşın aynı işletmenin sermaye şirketi olması halinde ise kapsam dışı tutulmasını vicdani ve adetli bulmuyoruz. Ticaret Odası üyelerinin iş hacminin Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği üyelerinden genelde daha büyük olduğu aşikar lakin iş yeri açarken kuruluşunu sermaye şirketinden yana tercih eden Ticaret Odası üyelerinin ne günahı var? Esnaf ve sanatkârlardan ne eksiği bulunuyor? Desteklenen hedef kitleden perakende sektöründe iştigal eden Ticaret Odası üyelerinin büyük çoğunluğunun Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğine bağlı diğer meslektaşlarımızın birçoğundan daha düşük sermaye ve altyapı olanaklarıyla çalıştığı ve daha az ciroya sahip olduğu bilinmeli. Altyapısı, ana sermayesi, döner sermayeleri ve yıllık ciroları benzer olup KDV, muhtasar, tüm vergiler ve SGK açısından devlete benzer katkılarda bulunan bir ticari iştigal konusu. Karardaki perakende nace kodları aynı olan Ticaret Odası üyesi meslektaşlarımızın günahı Ticaret Odasına kayıtlı olmaları mı? Pandemi sürecinde Ticaret Odası’na kayıtlı olanlar da kapalıydı. Bu ayrım niye?” dedi.

Hibe desteğinden yararlanamadıkları için sıkıntı yaşadıklarını ifade eden İZTO Kişisel Bakım, Kuaför, Güzellik Salonları ve Kuru Temizleme Grubu Meclis Üyesi Osman Çapa ise “Ticaret Odası’na tüzel üye olduğumuz için inanılmaz bir sıkıntı yaşıyoruz. Ayrıca kira ve gelir kaybıyla ilgili de problemlerimiz var. Bununla ilgili de Ticaret Odası’na kayıtlı kuaför, güzellik salonları mağdur” diye konuştu.

“Büyük pasta şirketlere veriliyor”



Hibe desteğinden şahıs firmalarının yararlanabildiğini kaydeden İZTO Kitap, Kırtasiye, Büro Makineleri ve Oyuncak Grubu Meclis Üyesi Adil Özyiğit de “Hibe desteği şahıs firmalarına veriliyor. Limitet şirketlere de ‘Nefes Kredisi’ adı altında çok daha sağlam bir destek geldi. Bu kredi imkanı da 1 Haziran’dan itibaren kullanıma açılıyor. Hibe desteği küçük esnafa veriliyor ama esas büyük pasta da şirketlere veriliyor. Ticaret Odası üyesi olan şahıs firmalarının tamamı hibe desteğinden yararlanabiliyor. Bir tarafta 3 bin TL 5 bin TL hibe desteği bir tarafta da 200 bin TL’lik ‘Nefes Kredisi’ var. ‘Nefes Kredisi’ çok daha kapsamlı bir destek. Vergi, SGK borcu olması bile bu krediyi kullanmayı engellemiyor. 200 bin TL’ye kadar bütün şirketlerin yararlanabileceği bir kredi. 3 bin 5 bin TL’lik hibe desteği ile pek bir şey yapamazsınız. Ama küçük ölçekli bir işletmeye 200 bin TL’lik ‘Nefes Kredisi’ni aldığı zaman hayatını idame ettirir” şeklinde konuştu.

Ayrım kalkarsa 11 bin üye daha faydalanacak



İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener de mayıs ayı meclis toplantısında esnafa verilecek hibe desteklerinde, gerçek kişi-tüzel kişi ayrımının kaldırılmasını istemişti. Bu şartlarda hibe desteğinden 2 bin 20 İZTO üyesinin faydalanacağını belirterek 175 üyenin 5 bin liralık, 1845 üyenin ise 3 bin liralık destek alacağını dile getirmişti. Özgener, gerçek ve tüzel kişi ayrımı yapılması halinde ise hibe destek paketinden 11 bin üyenin daha faydalanacağını açıklamıştı.