Hırs olmadan başarı olmaz

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (İZSİAD) Başarı Hikayeleri Sohbetleri, korona virüs sebebiyle evde kaldığımız bu dönemde online olarak organize edilmeye devam ediyor.

İş yaşamındaki başarıları ve deneyimlerini online olarak dinleyicilere aktaran Ektam Makine A.Ş. ve İZSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kara, İZSİAD Başarı Hikayeleri Sohbetleri'nin Mayıs ayı konuğu oldu. İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, her iş insanının altında derin bir hikaye olduğunu söyleyerek, "Bir noktaya gelmiş iş insanlarını o günkü işleri, yetenekleri ve karakterleri ile biliyoruz, tanıyoruz. Ancak o noktaya gelirken yaşadıkları süreçleri, kritik kararlarını çok yakını değilseniz bilmiyoruz. Bu başarı hikayeleri ile hem birbirimizi daha iyi tanıyoruz hem de gençlere örnek olacak deneyimleri paylaşmalarını sağlıyoruz" diye konuştu.

İnternet üzerinden yapılan toplantıda konuşan Ali Kara, böylesi zor bir dönemde sanal ortamda da olsa bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu belirtti. İş hayatında en önemli kesitlerden birinin spor olduğunu söyleyen Kara, 14 yaşında atletizme başladığını ve milli olarak bu sporu halen masterler seviyesinde devam ettirdiğini vurguladı. İZSİAD Yönetim Kurulu üyeliği dışında 600 üyeli Selanik Türkleri Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olarak STK'larda da görev aldığını söyleyen Kara, "İş yaşamımın dışında spor ve STK alanında da kendimi var etmeye özen gösterdim. Atletizm iş ahlakı ve disiplin kazandırır. Hayatım boyunca atletizm ile iş hayatımı bir arada götürdüm. Halen de götürüyorum. İnsanın çok yönlü olması gerekli" dedi.

Mühendis olarak girdi patron oldu

Kasap dükkanında çırak olarak iş hayatına atıldığını, paranın nasıl kazanıldığını, insan ilişkilerini ve esnaflığı kasap dükkanında öğrendiğini söyleyen Kara, "Üniversiteye kadar kasaplık yaptım. Makine mühendisi olarak 1982 yılında iş hayatına atıldım" diyerek iş yaşamı sürecinin başladığını anlattı. Ektam serüveninin ise 1986 yılında başladığını söyleyen Kara, Ektam'ın 1977 yılında Kemalpaşa'da Tamek Holding bünyesinde kurulduğunu ifade ederek, "1986 yılında genç bir mühendisken girdiğim Ektam bünyesinde 27 tane fabrika kurduk. 2003 yılında Tamek'ten ayrılarak yoluna ayrı bir kuruluş olarak devam eden Ektam'ı 11 departman müdürü olarak devraldık. 10 ortak ile bugün yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Fabrikada 300 kişi çalışıyor

Su, meyve suları, süt ayran grubu, alkollü içecekler, gazlı içecekler, yağ ve sirke gibi ürünlerin dolum sistemlerini kurduklarını vurgulayan Kara, "Türkiye'de tek firmayız. Bu alanda ikinci bir firma yok. Bu anlamda önemli bir katma değer yaratıyoruz Türkiye için. 38 kişi ile çıktığımız yolda bugün 300 çalışan ile ihracat yapan, hala Türkiye'nin tek dolum makineleri üreten firmasıyız" diye konuştu.

"At koşacak nal çakacaksın" sözünü düstur bellediklerini söyleyen Kara, sözlerini şöyle tamamladı: "Başarının anahtarı bu sözdür. İşi durdurarak değişiklik yapamazsınız. İş yürürken hamlelerinizi yapabilmeniz lazım. Biz de hep böyle yaptık. 2012 yılında ek binamızı inşa ederek 20 bin metrekare kapalı alana sahip olduk. 2016 yılında Ar-Ge Merkezi olduk, 2018 yılında Türkiye'nin ilk ve tek pet şişe şişirme makineleri üretimine başladık. Son sözüm gençlere olsun, onlara en önemli tavsiyem hırslarını kaybetmesinler. Hırs olmadan başarı olmaz"