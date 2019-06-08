İESOB'tan AK Parti'ye ziyaret

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu ve teşkilat yöneticileri, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'na atanan Kerem Ali Sürekli'ye nezaket ziyaretinde bulundu.

Sürekli'ye başarılar dileyen Mutlu, hükümetin esnaf kesiminin taleplerine olan hassasiyetinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bugüne kadar ilettikleri taleplerin çoğunun yerine getirildiğini aktaran Mutlu, 'Bunun için teşekkür ediyoruz. Ancak esnaf sanatkarların halen önemli sorunları bulunmaktadır. Bu sorunların çözümü ekonominin rahatlaması, halkın refah seviyesinin artırılması açısından da önemlidir.' dedi. Zekeriya Mutlu ziyarette Sürekli'ye esnaf sanatkarların sorunları ve Birliğin geliştirdiği çözüm önerilerini içeren kitapçığı da sundu.

Yaşamın parçası

Esnaf sanatkarların, günlük yaşamın her evresinde insanlara hizmet verdiğini hatırlatan İESOB Başkanı Mutlu, "Ayakkabıdan giyime, sabah işe okula giderken kullandığımız vasıtalardan saç sakal bakımlarımızı yaptırdığımız kuaförüne, berberine, bakkalına, lokantasına, pastanesine, kıraathanesine kadar üyelerimiz günlük yaşamın her anında insanlara hizmet verir. Yaşamın değişmez parçalarıdır. Hayatımızda böylesine önemli yer tutan bir kesimin temsilcileri olarak, İzmir’in ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına ne gibi katkılar verebileceğimizi konuşmak için ziyarette bulunduk. İzmir’in gelişimine ve kalkınmasına yönelik çalışmalar planladığınızı biliyoruz. Kent yararına yapılacak çalışmalarda bize de ne görev verilirse en iyisini yapmaya hazırız" dedi.

Esnaf komisyonu

Esnaf sanatkarların toplumsal yaşamdaki öneminin bilinci içinde olduklarını belirten Kerem Ali Sürekli ise, il teşkilatı bünyesinde bir esnaf komisyonu kurduklarını ve komisyon başkanı olarak da İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanvekili Erkan Özkan' dan yararlanacaklarını kaydetti.

Sürekli; "Zekeriya Mutlu ve ekibinin çalışmalarını yakından izliyoruz. İzmir'de esnaf teşkilatları sayın Mutlu'nun önderliğinde üretken, çalışkan ve başarılı bir profil çiziyorlar. Böylesine etkin ve toplumda sayısal çoğunluğa sahip bir camia ile yapılacak işbirliklerinin, çalışmalarımızın verimini artıracağına inanıyoruz. Bayramdan sonra İzmir Birliği'ne iade-i ziyarette bulunarak birlikte neler yapabileceğimizi masaya yatırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.