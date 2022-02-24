İnşaat sektörü hareketlenirse ekonomi canlanır!

Konut satışlarında KDV indirimi bekleyen gayrimenkul sektörü temsilcileri, inşaat ve gayrimenkul sektörünün hareketlenmesi halinde ülke ekonomisinin canlanacağını savunuyor.

FATİH ÖZKILINÇ- Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesinin ardından çeşitli sektörlerde KDV indirimi bekliyor. Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumunda yer alan inşaat ve gayrimenkul sektörü de KDV oranlarının indirilmesini bekliyor. Sektör temsilcileri konut satışlarının canlanması halinde domino etkisiyle tüm sektörlerinde buna bağlı olarak hareketleneceğini belirtiyor.

Türkiye'nin lokomotifi inşaat

Konut satışlarındaki KDV oranlarına ilişkin bir çalışma olduğunu dile getiren İzmir Ticaret Odası(İZTO) Gayrimenkul Faaliyetleri Grubu Meclis Üyesi Adnan Bozbay, “Türkiye’de inşaat sektörü lokomotif sektörler arasında. Yıllardır ağırlıklı olarak inşaatla büyüdüğümüz için inşaat sektörü tüm sektörleri etkiliyor. Müteahhitlerin çok fazla arsa yatırımı var. Bu arsa yatırımlarının atıl kalmaması için sektörün hareketlenmesi gerekiyor. Buradaki hareketlilik de beyaz eşya, mobilya gibi sektörlerin işlerinin hareketlenmesini sağlayacak. Bu nedenle de seçime yakın bir süreçte konut kredi faizlerinde de bir düşüş bekliyoruz” dedi.

“Tüm piyasalar inşaata bağlı”

Konut satışlarında KDV’nin tamamen kaldırılması gerektiğini kaydeden İzmir Emlak Kulübü Başkanı Rıdvan Akgün ise “Türkiye’de 5 milyon konut açığı var. Bu konut açığının giderilmesi için hükümetin KDV’yi kaldırması, konut kredi faizlerini düşürmesi gerekiyor. Faizlerin düşmesi ve KDV’nin kalkması halinde kentsel dönüşüm çalışmaları da daha fazla hız kazanacaktır” diye konuştu. Gayrimenkul sektöründeki durgunluğun tüm sektörleri etkilediğini belirten Akgün, “Konut satışları son bir ayda oldukça düştü. Konut piyasasına baktığımızda ocak ayındaki konut satışları geçen yılın aralık ayına göre düşmüş durumda. Önümüzdeki süreçte de çok fazla satış olmayacağı düşünüyoruz. Ancak ekonominin canlanması için hükümetten konut kredi faiz oranlarını düşürmesini istiyoruz. İnşaat sektörü ekonominin lokomotifi durumunda. Tüm piyasalar inşaat sektörüne bağlı. İnşaata bağlı 250 ana kalem ve 2 bine yakın da dolaylı kalemler var. İnşaat başlı başına bir sanayidir. İnşaat ve gayrimenkul sektörü hareketlenirse ekonomi canlanır” ifadelerini kullandı.