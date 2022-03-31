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İnternet kullanıcılarına kötü haber! Zam kapıda!

İnternet kullanıcılarına kötü haber! Zam kapıda!
31 Mart 2022 Perşembe 10:59

Kısa bir süre önce yönetimi Varlık Fonu'na geçen Türk Telekom, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere toptan tarife fiyatlarına yüzde 67 oranında zam yaptı. Zammın kısa sürede internet abonelerine de yansıması bekleniyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayınlanan yeni kararda, Türk Telekom'un toptan tarife fiyatlarında yüzde 67 oranında bir artışa gideceği belirtildi.

Zamlı tarifeler 1 Nisan’da yürürlüğe girecek.


BİR YILDA YÜZDE 15, BİR ANDA YÜZDE 70

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülke genelinde son bir yılda (2021-2021 Şubat aralığında) internet ücretinin yüzde 15,35 oranında artarak 77,5 TL’ye çıktığı görülüyor.

BTK’nın onayladığı yüzde 67’lik büyük zam oranı ise tepkilere yol açtı.

Türk Telekom’dan toptan hizmet satın alarak milyonlarca aboneye internet ve sabit telefon hizmeti sunan alternatif işletmecilerin bu durumdan finansal olarak büyük zarara uğrayacağına ve tüketicilerin önümüzdeki dönemde daha makul sayılabilecek fiyat artışları yerine daha yüksek internet ve sabit telefon faturaları ödemek zorunda kalacağına dikkat çekiliyor.

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) yazılı bir açıklama yaparak zam kararının geri alınmasını talep etti.

TELKODER: GERİ ALINMALI

TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci, “Türk Telekom tekrar devletin sahipliğine geçti ve ilk alınan kararın zam olması bizleri üzdü” dedi.

Teberci, “BTK bu yüksek tarife artışına ilişkin kararı öncesinde mutlaka sektörün görüşünü almalı ve onaylanan yüksek oranlı yeni zamlı tarifelere geçiş için makul süre tanımalıydı” diye konuştu.

Alınan kararların gözden geçirilmesini ve geri alınmasını talep ettiklerini belriten Teberci, “Bu isteğimizin karşılık görmesi, sektördeki işletmecilerin doğacak büyük zararlarını engellemek kadar, daha makul seviyelerde oluşabilecek internet ve sabit telefon faturalarının daha yüksek fiyatlara çıkmasının önlenmesi adına değerli olacaktır” ifadelerine yer verdi.

Etiketler; #türk telekom #internet #internet zam
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