İstihdam 6 ayda yüzde 3,2 artacak

İŞKUR, İzmir'de 5 bin 334 işyerini ziyaret ederek eleman ihtiyaçlarını tespit etti. İŞKUR İl Müdürü Kadri Kabak, işverenlerin, 2020 Nisan ayı sonuna kadar istihdamlarının % 3,2 artmasını öngördüklerini söyledi

Kabak, piyasanın önde gelen faaliyetlerinin imalat, toptan ve perakende ticaret ile inşaat sektörleri olduğunu hatırlatark, "İzmir genelinde 20+ istihdamlı işyerlerinin % 18,4'ünde 5972 kişilik açık iş olduğu tespit edildi. İzmir genelinde açık iş oranı % 1,3 olarak hesaplanmış ve en yüksek açık iş oranına sahip sektör % 3,8 ile bilgi ve iletişim sektörü oldu. İşverenlerin en çok talepte bulundukları meslekler: Çağrı merkezi müşteri temsilcisi, makineci (dikiş), garson(servis elemanı). Açık işlerde en çok aranılan ilk üç beceri: Yeterli mesleki/teknik bilgi ve tecrübe, takım çalışması ile fiziki ve bedensel yeterlilik. İşverenler talep ettikleri açık işleri en çok İŞKUR ve kendi çalışanları aracılığı ile aramakta" dedi.

Azalış beklenen meslekler

İl Müdürü Kabak, İzmir'de araştırma kapsamındaki 20+ istihdamlı işyerlerinin % 24,4'ünde 7731 kişinin temininde güçlük çekildiğini belirterek, "Eleman temininde en çok güçlük çekilen meslekler: Petrol-gaz üretim elemanı, makineci (dikiş), çağrı merkezi müşteri temsilcisi, garson(servis elemanı), cnc torna tezgahı operatörü, kat hizmetleri elemanı/kat görevlisi, beden işçisi(genel), elektrik teknisyeni, müşteri hizmetleri görevlisi/asistanı ve diğer mühendisler meslekleri.

İzmir genelinde 20+ istihdamlı işyerlerinde 15 bin 107 kişilik istihdam artışı beklenmekte. İşverenler, 2020 Nisan ayı sonuna kadar istihdamlarının % 3,2 oranında artmasını öngörmekte. En fazla net istihdam artışı beklenen sektörler: İmalat, toptan ve perakende ticaret ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri. Dikiş makinesi operatörü-kumaş, beden işçisi(genel), makineci (dikiş) mesleklerinde istihdam artışı beklenirken; güvenlik görevlisi(silahlı), kurye, yer altı maden işletmesi hazırlık elemanı mesleklerinde istihdam azalışı beklenmekte" diye konuştu.