İZİKAD'dan üniversitelilere destek

İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) tarafından düzenlenen ve iki güren süren Genç İZİKAD Eğitim Kampı tamamlandı. Eğitimin kampının birinci günü İzmir Ticaret Odası'nda ikinci günü ise İZİKAD dernek ofisinde gerçekleşti. Genç İZİKAD üyeleri Proje Yarışması ile yarışma sonunda iş insanları ile bir araya gelerek fikirlerinin hayata geçmesinin yolunu arayacak ve iş insanlarının deneyimlerinden faydalanacak.

Bu yıl Genç İZİKAD Proje yarışmasında köklü değişikliğe giderek daha interaktif bir yapıda olduklarını dile getiren İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, "Genç İZİKAD'ın bu sene altıncısını düzenliyoruz. Her yıl 20-22 civarında kızı bu projeden mezun ediyorduk. Bunu değiştirerek takımlar haline getirerek, yedi takım seçtik. Düzenlediğimiz eğitim kampı iki gün sürdü. Bundan sonra takımlarımız mentorlerıyle birlikte fikirlerini hayata geçirebilmelerinin yolunu arayacaklar" diye konuştu.

7 takım oluşturuldu

Üniversiteli gençlerin gelişimi için üniversiteli gençlere büyük önem veren İZİKAD, "Proje Yarışması" ile üniversiteli gençlere destek vermeye devam ediyor. Başvuruların 28 Şubat'ta son bulduğu ön elemenin 15-16 Mart tarihlerinde gerçekleştiği yarışmada, İzmir'in çeşitli üniversitelerinden 7 grup toplamda 17 öğrenci ile programa devam ediliyor. Genç üniversiteli kadınları hedef kitlesi olarak gördüklerini ve projedeki değişiklikler hakkında bilgi veren İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter "Bu yıla kadar Genç İZİKAD üniversite son sınıf öğrencilerimizden projelerin getirilmesi, değerlendirilmesi ve ödüllendirilmesi şeklindeydi. Bunu biraz değiştirerek proje öncesinde katılımcılarından iş fikirleri ile gelmesini istedik. İçlerinde mülakat yaparak, projelerle ilgilenen hocalarımız ve sahadaki iş insanları ile birlikte 7 takım oluşturduk" dedi.