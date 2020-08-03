İZİKAD, iş ağlarını genişletiyor

İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD), Bilgisayar Mühendisleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile işbirliği protokolü imzaladı.

İmza törenine İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin, Bilgisayar Mühendisleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Özkaner, İZİKAD Genel Sekreteri Mürvet Kocaaslan, İZİKAD Yönetim Kurulu Üyesi Nuriye Çınarlı ve Bilgisayar Mühendisleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Hukuk Danışmanı Yağmur Kişioğlu katıldı.

İki derneğin amaç ve faaliyetlere uygun olarak ortak katkı sağlayabileceği projelerde kurumsal iş birliğine gidilebilmesi için protokol imzalandığını ifade eden İZİKAD Yönetim Kurulu Betül Sezgin, ortak etkinliklerde toplantı salonlarını ve teknik imkânlarının bedelsiz kullanılacağını vurguladı. Sivil toplum derneklerinin birbirlerine destek olarak istenilen düzeye çekilebileceğini ifade eden Sezgin, "Her iki derneğin üyelerini kaynaştırmak için yılda en az bir kere etkinlik düzenleyeceğiz. Böylece İZİKAD, daha aktif bir yönetim anlayışı çizecek. Değişen ve gelişen dünyada teknolojinin yerini anlamak için Bilgisayar Mühendisleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile çalışmalar yapmak bizleri daha da mutlu edecek" diye konuştu.

İZİKAD'ın önde gelen sivil toplum örgütlerinden biri olduğunu hatırlatan Sezgin, "İZİKAD, yaptığı projeler ve imzaladığı protokollerle kadın derneği olmanın daha ötesinde bir kurumdur. Her zaman toplumsal refahı sağlamak için çalışmalarını sürdüren İZİKAD, Bilgisayar Mühendisleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile imzaladığı protokolle birlikte daha güçlenecek. Ayrıca Genç İZİKAD'lıların projelerinde destek olacak ve projelerini geliştirecek bir dernekle işbirliği protokolü imzalamak bizleri sevindirdi" dedi.



