İZLADAŞ yine dünya birincisi

İzmir Ticaret Borsası’nın yüzde 100 sermayesi ile kurulan ve 2014 yılında faaliyete geçen İzmir Ticaret Borsası Laboratuvar, Arge ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (İZLADAŞ) dünyanın en iyi lif analiz laboratuvarına sahip olduğunu birincilikleriyle ispatlamaya devam ediyor

Uluslararası Pamuk Danışma Komitesi’nin (ICAC) iştiraki olan CSITC (Commercial Standardization of Instrument Testing of Cotton) tarafından düzenlenen pamuk lif analiz laboratuvarları karşılaştırma çalışmasına (Round Trials) 2017 yılında katılmaya başlayan ve çalışmanın tüm etaplarında önemli başarılar elde eden İZLADAŞ, 2020/1. etabında bu başarılarına bir yenisini ekledi. 31 ülkeden 65 laboratuvar ve 104 cihazın katıldığı karşılaştırma testine İZLADAŞ bu yıl da dört cihazıyla katılım sağladı. 2020/1. etap sonuçlarına göre; İZLADAŞ tüm özelliklerde referans değere en yakın ölçüm sonucunu vererek en iyi değerlendirme skorlarını aldı. Katılım sağlayan 104 cihaz arasında, İZLADAŞ Urfa Şubesi Laboratuvarı’nda hizmet veren 210 kod no’lu cihaz 0,17 değerlendirme skoru ile dünyada ilk sırada, 209 no’lu cihaz ve İzmir’de faaliyet gösteren İZLADAŞ Merkez Laboratuvarı 0.18’lik değerlendirme skoru ile ikinci sırada, Selçuk Şube Laboratuvarı da 0.19’luk skor ile üçüncü sırada yer aldı... İZLADAŞ’ın çalışmaya katılan dört cihazı da tüm özelliklerde yüzde 100 tolerans değerleri içinde ölçüm sonuçları vererek 100 tam puan aldı. İZLADAŞ, aynı değerlendirme kapsamında 2018 ve 2019 yıllarında da birincilikler elde etmişti.

İlk yetkili laboratuvar

Geniş bir katılım ile gerçekleştirilen CSITC laboratuvarlar arası karşılaştırma testine; Amerika Tarım Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren tüm sınıflandırma laboratuvarları ile FIBRE -Faserinstitut Bremen- başta olmak üzere birçok önemli pamuk üreticisi ülkeden laboratuvarlar katılıyor. Laboratuvarlar arası karşılaştırma çalışmasını yılda dört kez yapan bu önemli organizasyon sayesinde dünyada pamuk alanında faaliyet gösteren seçkin laboratuvarların ölçüm performansları belirlenerek çalışma standartlarının iyileştirilmesi amaçlanıyor. Başarılarına bir yenisini ekleyen İZLADAŞ, faaliyete geçtiği ilk günden itibaren kalite odaklı çalışma sistemini benimseyerek, uluslararası kabul görmüş metotlar çerçevesinde, tarafsızlık ve gizlilik ilkeleri kapsamında doğru, güvenilir ve hızlı sonuç vermeyi hedefliyor. Mevcut pozisyonu gereği cihaz doğrulama ve kalibrasyon prosedürlerine oldukça önem veren İZLADAŞ, laboratuvar ölçüm performanslarını geliştirmeyi de aralıksız olarak sürdürüyor.

T.C Ticaret Bakanlığı denetiminde çalışmalarını sürdüren İZLADAŞ; İzmir Merkez Laboratuvarı ve Belevi-Selçuk Pamuk Lif Analiz Laboratuvarı aracılığıyla başta İzmir Ticaret Borsası üyeleri olmak üzere Ege Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş (ELİDAŞ), Şanlıurfa Pamuk Lisanslı Depoculuk A.Ş (PAMLİDAŞ) ve ülke genelinde faaliyet gösteren borsalar, üniversiteler, araştırma kurumları, tekstil ve çırçır fabrikaları, özel tohum firmaları gibi pek çok kurum ve kuruluşa hizmet veriyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından verilen izin ile 31 Aralık 2014 tarihinde pamukta yetkili sınıflandırıcı lisansı alarak kurulan İZLADAŞ ayrıca, Türkiye’de pamukta ilk ve tek yetkili sınıflandırıcı laboratuvarı olma özelliğini de taşıyor.