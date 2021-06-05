İzmir Büyükşehir'e Fitch'ten yine tam not!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin güçlü mali yapısı, bir kez daha onaylandı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings; İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yatırım yapılabilir seviyesindeki en üst basamak olan ‘AAA’ ulusal kredi derecelendirme notunu bir kez daha teyit etti

Dünyanın en önemli derecelendirme kuruluşlarından Fitch Ratings, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin güçlü mali yapısını bir kez daha teyit etti. Fitch Ratings raporunda; Covid-19 salgını, deprem, sel gibi doğal afetlere karşı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2023 döneminde sağlam faaliyet dengelerini ve marjlarını sürdürme yönünde güçlü kalacağını belirtti. Fitch Ratings, çok çeşitli ve canlı bir yerel ekonomiye sahip olan İzmir'in, 2021-2025 döneminde ülkede devam etmesi beklenen ekonomik gerilemelere karşı dayanıklı hale geldiğinin altını çizdi. İzmir’in borç yönetim politikasını da değerlendiren Fitch Ratings, Türk Lirası'nın Euro döviz kuru karşısında devam eden yüksek değer kaybı riskine rağmen, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin borçlarının büyük bir kısmının sabit faizli olmasının faiz oranı riskini azaltmakta olduğunu kaydetti. İzmir’in finansal planlamada iyi olan geçmiş mali performansı sayesinde çeşitli yerel bankalar ve çok taraflı uluslararası kalkınma bankaları ile kurmuş olduğu sağlam bağlantılara dikkat çeken Fitch, İzmir’in muhtemel acil likidite sıkışıklığı yaşamayacağını da ifade etti.

Soyer: Gurur duyuyorum



Fitch Ratings’in İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kredi notunu bir kez daha onaylamasından duyduğu memnuniyeti ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir Büyükşehir Belediyesi, uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in verdiği en yüksek not olan AAA'yı korudu. En yüksek notu kazanmak kadar koruyabilmek de çok önemli. Bugüne kadar attığımız adımların sağlamlığını göstererek zirvede kalmak adına çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Yaşanan pandemi, deprem ve ardından meydana gelen sel felaketinin etkisinden çokça ders aldığımız bu zorlu süreçte, sağlam mali yapısı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin güçlü performansına bültenlerinde yer veren Fitch Ratings tarafından da bu şehrin iyi yönetildiğine dair verilen onaydan dolayı şehrimiz adına gurur duymaktayım. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak Buca Metrosu, Çiğli Tramvayı gibi büyük yatırım projelerimize kararlılıkla devam ediyoruz. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından alınan bu onaylar bir yandan yabancı yatırımcılara İzmir’e güvenle yatırım yapabilecekleri mesajı verirken, diğer yandan Belediyemizin ucuz ve uzun vadeli çeşitli Uluslararası finansmanlara erişimini sağlıyor” dedi.

Notlar ne anlama geliyor?



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kredi derecelendirme notu ile ülke hazinesinin notu aynıdır. Derecelendirme kuruluşlarının kriterlerine göre, kurumlara mali durumları çok iyi olsa bile ülke notunun üzerinde not verilmemektedir. Fitch Ratings, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra Türkiye’ye de ’BB-’ notu vermiştir. Kredi derecelendirme notları değerlendirmesine göre “BB-” kategorisi, özellikle zaman içinde ticari veya ekonomik koşullarda olumsuz değişiklikler olması durumunda, temerrüt riskine karşı yüksek bir kırılganlığa işaret eder; ancak, finansal taahhütlerin yerine getirilmesini destekleyen iş veya finansal esnekliklerin söz konusu olması beklentisini de belirtir. ‘’AAA’’ notları ise; temerrüt riskinin en düşük olduğu beklentisini ifade ederek yalnızca finansal taahhütlerin ödenmesi için istisnai olarak güçlü kapasitenin olduğu durumlarda atanmaktadır. Bu kapasitenin öngörülebilir olaylardan olumsuz etkilenmesi pek olası değildir.