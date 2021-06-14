İzmir'de konut satışı arttı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, 2020 yılı Mayıs ayında İzmir’de 3 bin 96 olan konut satışı, 2021 yılı Mayıs ayında %6,5 oranında artarak 3 bin 298 oldu

Konut satışlarında İstanbul 11 bin 356 konut satışı ve %19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 5 bin 653 konut satışı ve %9,6 pay ile Ankara, 3 bin 298 konut satışı ve %5,6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 7 konut ile Ardahan, 11 konut ile Hakkari ve 26 konut ile Bayburt oldu.



İzmir’de 858 konut ilk defa satıldı

İzmir’de ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %13,9 oranında azalarak 858 oldu. İzmir’de toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %26,0 oldu.

İlk satışlarda İstanbul 3 bin 153 konut satışı ve %17,3 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u bin 156 konut satışı ile Ankara ve 858 konut satışı ile İzmir izledi.

İzmir’de ikinci el konut satışlarında 2 bin 440 konut el değiştirdi



İzmir’de ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %16,2 oranında artarak 2 bin 440 oldu. İzmir’de toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı %74,0 oldu.

İkinci el konut satışlarında İstanbul 8 bin 203 konut satışı ve %20,0 pay ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %72,2 oldu. İkinci el konut satışlarında Ankara 4 bin 497 konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 2 bin 440 konut satışı ile İzmir izledi.



İzmir’de ipotekli konut satışları 738 olarak gerçekleşti

İzmir'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %41,1 oranında azalarak 738 olarak gerçekleşti. Mayıs ayında toplam konut satışları içinde ipotekli konut satışlarının payı %22,4 oldu. İpotekli satışların %23,3’ünü ilk satış, %76,7’sini ise ikinci el satışlar oluşturdu.

İpotekli satışlarda İstanbul 2 bin 210 konut satışı ve %20,9 pay ile ilk sırada yer aldı. Hakkari ve Şırnak illerinde ipotekli konut satışı gerçekleşmezken Ardahan'da 1 ipotekli konut satışı gerçekleşti.



Nüfusu 150 bin üzeri ve konut satış sayısı yüksek olan ilçelerde, İzmir'de 2021 yılı Mayıs ayında en fazla konut satışı Buca’da gerçekleşti. Buca’da 378 konut satılırken Buca’yı 290 konut satışı ile Karşıyaka, 277 konut satışı ile Çiğli, 271 konut satışı ile Torbalı, 226 konut satışı ile Karabağlar, 200 konut satışı ile Menemen, 173 konut satışı ile Konak, 166 konut satışı ile Bornova ve 144 konut satışı ile Bayraklı takip etti.