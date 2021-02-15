İzmir'de konut satışları azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, 2020 yılı Ocak ayında İzmir’de 7 bin 212 olan konut satışı, 2021 yılı Ocak ayında yüzde 43,7 oranında azalarak 4 bin 63 oldu

Konut satışlarında, İstanbul 13 bin 666 konut satışı ve %19,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 6 bin 635 konut satışı ve %9,4 pay ile Ankara, 4 bin 63 konut satışı ve %5,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 10 konut ile Hakkari, 16 konut ile Ardahan ve 31 konut ile Bayburt oldu.

İzmir’de bin 233 konut ilk defa satıldı

İzmir’de ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,4 oranında azalarak bin 233 oldu. İzmir’de toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30,3 oldu.

İlk satışlarda İstanbul 3 bin 746 konut satışı ve %16,8 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u bin 649 konut satışı ile Ankara ve bin 233 konut satışı ile İzmir izledi.

İzmir’de ikinci el konut satışlarında 2 bin 830 konut el değiştirdi

İzmir’de ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %43,3 oranında azalarak 2 bin 830 oldu. İzmir’de toplam konut satışları içinde ikince el konut satışlarının payı yüzde 69,7 oldu.

İkinci el konut satışlarında da İstanbul 9 bin 920 konut satışı ve %20,5 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %72,6 oldu. Ankara 4 bin 986 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 2 bin 830 konut satışı ile İzmir izledi.

İzmir'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 74,7 oranında azalarak 772 olarak gerçekleşti. İzmir’de Ocak ayında satışı yapılan konutların yüzde 19’u ipotekli satış olarak gerçekleşti. İpotekli satışların yüzde 23,2’sini ilk satış, yüzde 76,8’ini ise ikinci el satışlar oluşturdu.

İpotekli satışlarda İstanbul 2 bin 338 konut satışı ve %21,8 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu iller 1'er konut ile Ardahan ve Bayburt oldu. Hakkari ve Şırnak illerinde ise ipotekli konut satışı gerçekleşmedi.

Konut satışlarında Buca birinci

Nüfusu 150 bin üzeri ve konut satış sayısı yüksek olan ilçelerde, İzmir'de 2021 Ocak ayında en fazla konut satışı Buca’da gerçekleşti. 2021 Ocak ayında Buca’da 508 konut satılırken, Buca’yı 396 konut satışı ile Karşıyaka, 363 konut satışı ile Menemen, 287 konut satışı ile Torbalı, 255 konut satışı ile Karabağlar, 246 konut satışı ile Bornova, 226 konut satışı ile Çiğli, 191 konut satışı ile Konak ve 176 konut satışı ile Bayraklı takip etti.