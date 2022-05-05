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İzmir'in zam şampiyonu belli oldu!

İzmir'in zam şampiyonu belli oldu!
05 Mayıs 2022 Perşembe 12:10

Tüketici fiyat endeksi İzmir'de yıllık yüzde 66,90 artarken, aylık ise yüzde 6,90 artış gösterdi. İzmir'de zam şampiyonu kuru soğan olurken, fiyatı en çok düşen ürün ise karnabahar olarak açıklandı

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %34,46 artış gerçekleşti. İzmir'de ise TÜFE’de (2003=100) 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %6,90, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,61, bir önceki yılın aynı ayına göre %66,90 ve on iki aylık ortalamalara göre %33,05 artış gerçekleşti.

İzmir'de zam şampiyonu kuru soğan oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre İzmir’de 2022 yılı Nisan ayında geçen aya göre fiyatı en fazla artan ürün %83,79’luk artışla kuru soğan oldu. Bu ürünü %61,59’luk artışla çilek, %54,42’lik artışla patates, %52,78’lik artışla kıvırcık ve %52,73’lük artışla domates takip etti.

İzmir'de 2022 yılı Nisan ayında geçen aya göre fiyatı düşen ürünlerin başında karnabahar geldi. Nisan ayında karnabahar %30,43 düşerken bu ürünü %28,40’lık düşüşle beyaz lahana ve %21,39’luk düşüşle kabak izledi.

Aylık en yüksek artış %8,31 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) bölgesinde gerçekleşti

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki aya göre en yüksek artış %8,31 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) bölgesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış % 80,47 ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) bölgesinde, on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış ise %39,16 yine TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) bölgesinde gerçekleşti.

Etiketler; #izmir #kuru soğan #izmir fiyatı artan ürün #izmir enflasyon
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