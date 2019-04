İzmir Başkanlar Kurulu Nisan ayı toplantısını İzmir Ticaret Borsası ev sahipliğinde SwissOtel Büyük Efes’te gerçekleştirdi. EGEV Sekreteryasında bir araya gelen İzmirli Başkanlar, yerel seçimininde tamamlandığına işaret ederek, artık ekonomideki sıkıntıların çözülmesi için zaman kaybedilmeden harekete geçilmesini istediler.

Seçim sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda, ekonomide yaşanan sıkıntılar da konuşulurken, İzmirli Başkanlar “Seçim bitti, sıra ekonomide” mesajı verdiler.

İzmir’de ve Türkiye’de yeni seçilen başkanlara da başarı dileklerini ileten Başkanlar, ortak aklı ve şeffaflığı benimseyen, şehirlerdeki yaşam kalitesini daha da artıracak bir yönetim anlayışı beklediklerini dile getirdiler. Toplantının ardından konuşan İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Barış Kocagöz, yapılan toplantıda seçimlerin değerlendirildiğini ve ekonomiye yansımalarının ele alındığını vurguladı.

Sıra ekonomide

Yerel seçimlerin ülke genelinde birkaç üzücü olay dışında sakin geçtiğini ve halkın da sandıklara giderek 5 yıl boyunca kendisini yönetecek yerel yöneticilerini belirlediğini açıklayan Kocagöz, “Türkiye son yıllarda neredeyle her yıl seçim yaptı. Seçimler dolayısıyla ülke gündemi daha çok siyaset oldu. Bu süre zarfında da ekonomide iç ve dış etkiler nedeniyle sıkıntılar belirdi. Bu sorunların çözümü için biz yıllardır ekonomik reformların yapılmasını istiyorduk. Şimdi önümüzdeki 4.5 yıl seçim görünmüyor. Bu sürede artık bizi yönetenler yüzlerini tamamen ekonomiye dönmeli. Acı da olsa alınması gereken bütün kararlar alınmalı ve ekonomimiz yeniden rayına oturtulmalı. Biz de iş dünyası olarak elimizden geleni yapmaya hazırız. Bu ülke her türlü sorunun üstesinden gelmeyi her zaman bildi” diye konuştu.