İzmirli iş insanları 2021'den umutlu

İzmirli farklı sektör temsilcileri ülke olarak verdiğimiz pandemi mücadelesinde önemli bir aşamayı geride bıraktığımızı belirterek, aşının kullanılmaya başlanmasıyla ekonominin daha stabil bir görünüme kavuşacağını söyledi.

2021'nin toparlanma yılı olacağı görüşünde hemfikir olan temsilciler, güçlü bir ekonomi için farklı sektörlere sağlanacak teşviklerle üretimin sürdürülebilir hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Pandeminin 1 yılı geride bırakmasına rağmen hala toplum sağlığı ve ekonomik alandaki olumsuz etkileri devam ediyor. Covid19 virüsü 2020 yılında pek çok farklı sektörde önemli ekonomik sıkıntılar ve istihdam kayıplarına neden olurken; aşı alanındaki gelişmelerle birlikte gözler 2021 yılı ekonomik verilerine çevrildi. 2021 yılından umutlu olduklarını dile getiren sağlıktan turizme, ekonomiden eğitime sektör temsilcileri yeni yıldan beklentilerini anlattı.

Erkunt Traktör Ceo'su Tolga Saylan: Sürdürülebilirliğin önemi ortaya çıktı

2020 yılının başında artan talep üreticinin yüzünü güldürmeye başlamışken, aynı dönemde ülkemizde başlayan pandemi süreci, sektörün tüm dinamiklerini olumsuz etkiledi ve öngörüsünü değiştirdi. Başka birçok sektörde olduğu gibi, Mart ayından itibaren sektörümüzde de de traktör üretiminde parça tedariğinde aksamalar yaşamaya başladık. Üretime devam etmek zor olsa da, aldığımız önlemler, AR-GE çalışmaları, maliyetlerin gözden geçirilerek yeni stratejilerin belirlenmesi ve tedarik süreçlerinin yeniden planlanması gibi önemli konularda attığımız doğru adımlar bizi hedeflediğimiz sonuçlara ulaştırdı. 2021 yılı için ise satış adetlerimizi artırmayı ve yurtdışında yeni pazarlara girmeyi hedefliyoruz. Dünyanın tecrübe ettiği pandemi süreci, tarımın ve sürdürülebilirliğin önemini bir kez daha ortaya çıkardı. Bu nedenle ülkemizdeki tarımsal üretimin artması ve tarımsal anlamda yeniden kendi kendine yetebilen bir ülke olmamız en büyük temennimiz. Bu yıl alışılanın aksine köyden kente göç kavramının terse döndüğünü gördük. 2021 yılında boş kalıp ekilmeyen arazilerin oranında azalma yaşanacağını ve yerli üretimde yükseliş ivmesi yakalanabileceğine inanıyoruz. Elbette bu durum daha fazla traktör ve tarımsal makine ihtiyacını ortaya çıkaracaktır. Bizler de bu doğrultuda çiftçilerimizin işlerini kolaylaştıracak ürünler üretmeye devam edeceğiz.

Tanyer Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer: Ekonomik gelişmeler yaşanacak

2020 yılını geride bıraktığımız şu günlerde 2021'den umutluyuz. Salgın sonucu dünyada belirsizlik oluştu. Aşı çalışmalarından sonra yeni yılın ilk 6 ayı içinde salgının kontrol altına alınacağını düşünüyorum. Bilinmeyenlerle dolu bir süreci yaşadık; fakat Türkiye'nin önü açık. Bundan sonraki dönemde ekonomi ve istihdam alanındaki gelişmelere hep birlikte şahit olacağız. Olaylara olumlu bakmak zorundayız. Farklı jeopolitik konumuyla Avrupa ile bir köprü konumundayız. Suriye ve Irak'taki durumda normalleşirse orada da inşaat işleri de artacak. İzmir bu konuda en şanslı noktalardan biri. İzmir'in yaşam biçimi ve yapısı hem yurtiçi hem de yurtdışından talep görüyor. Tanyer Yapı olarak yeni yılda da yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Yapımına başlamaya hazırlandığımız Tan Urla projemiz modern yaşam ve doğayla bütünleşmek isteyenlerin taleplerine cevap verecek.

Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı: Toparlanma yılı olacak

2020 yılı tüm dünya için kötü geçti. Bundan sonra Türkiye için toparlanma yaşanacak. Ülkemizin dinamik bir tarzı var. Türkiye kırılgan değil, esnek bir yapıya sahip. Bu dünyanın zor günlerine rağmen sorunların üstesinden gelmek için uyum sağlamayı başardık. Türkiye'nin sağlam sağlık altyapısı ve sağlık çalışanlarının gösterdiği vefakar çabaların sonucunda pandemiye karşı mücadele vermeye devam ediyor. Aşı çalışmalarında son dönemece girildiği şu günlerde ekonomide birinci çeyrekten sonra büyüme gösterecektir. Bu süreçte bizler de Gözde gurubu olarak yatırımlarımıza devam edeceğiz.

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu Sağlık sektörü önemini artırdı

Tüm dünyada sağlık birinci gündem maddesi oldu ve geçerliliğini sürdürüyor. Bu konuda ülkemizde önemli adımlar atıldı ve atılmaya da devam ediyor. Covid19'a karşı geliştirilen aşıların da kullanılmasıyla birlikte 2021 yılında normalleşmenin artarak süreceğine inanıyorum. Pandeminin getirdiği kısıtlamalar sağlık sektörü çalışanlarında ve yatırımcılarında bazı sıkıntılara neden olsa da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kaşkaloğlu Göz Hastanesi olarak 2020 yılında 20'inci yaşımızı kutladık. 2000 yılından bu yana tıbbı ön planda tutarak, teknoloji ve insan kaynaklarına yatırım yaparak büyüdük. Hasta memnuniyetini ön planda tutan uygulamalarımızla hizmet kalitemizi yükseltmeye devam edeceğiz.

Şehzade Kuyumculuk Kurucusu Mehmet Karip Altın yeniden yükselecek

Bu yıl pandemi nedeniyle ertelenen düğünler ve organizasyonlar nedeniyle altın ve takı satışlarında önemli bir düşüş oldu. 2021'nin yaz aylarıyla birlikte düğünlerin yeniden yapılmasını ve sezonun tekrar eski canlılığına kavuşmasını bekliyoruz. Şu anda altın fiyatları düşük seviyede ilerliyor. Önümüzdeki yılın ilk aylarında altının onsunun yükselmesi bekleniyor. Bu nedenle yatırımcıların da yeniden altına yönelmesi sözkonusu olacaktır. Farklı sektörlerin de bu ekonomik canlanmadan olumlu etkileneceğini düşünüyorum.

Gülçin Okay FCTU Yönetim Kurulu Başkanı Daha iyi bir yıl olacağını ümit ediyorum

2020 yılı pandemi ve deprem nedeniyle farklı deneyimleri yaşamamıza neden oldu. Teknolojinin nimetlerinden daha fazla yararlandık. Online satış ve pazarlama önem kazandı ve bu yeni mecra beraberinde bizlere hız ve zamandan tasarruf gibi kazanımlar da getirdi. 2020 yılında pandeminin yanı sıra; yaşadığımız deprem felaketi de insanları hem maddi hem de manevi açıdan zarara uğrattı. Artık daha az katlı ve doğaya yakın konutlar tercih ediliyor. Burada deprem yönetmeliğine uygun ve yapı denetimi gerçekleştirilmiş projeler bir adım öne çıktı. Öte yandan Bayraklı ve Bornova ilçelerinde oturmak istemeyenler kentin daha sağlam zeminli bölgelerini tercih etti. Bu da konut satışları ve kiralamalarını hızlandırdı. Covid19'a karşı geliştirilen aşı kısa süre içerisinde kullanılmaya başlayacak. Böylelikle ekonomik anlamda da kısıtlamalar belli oranda azalmış olacak ve bir hareketlilik yaşanacak. 2021 yılının daha iyi olacağını düşünüyorum. Herkese sağlıklı mutlu ve huzurlu bir yeni yıl diliyorum.

İzmir Özel Çamlaraltı Koleji Genel Müdürü Gülçağ Gençer Sağlık, barış ve mutluluk diliyorum

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgının bir an önce bitmesini umut ederek yeni bir yıla başlamak istiyoruz. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalmasını umut ediyorum. İş dünyasında da kurumlarımızın yaptığı ve yapacağı tüm çalışmalar kendimizi yenileme, iyi, doğru ve güzele ve gelişime yönelme çabası için olmalıdır. Yaşanan bu zorluklara karşın da daha güçlü bir Türkiye için çok çalışmak zorundayız. Özellikle Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yaklaştığımız her yıl bizim için sorumluluklarımızın arttığı bir süreçtir. Gelecek kuşaklara daha iyi bir Türkiye bırakma arzusunda olan herkesin ülkemizin kuruluş harcına sahip çıkması, işine dört elle sarılması gerekmektedir. Eğitim, sağlık, ekonomi, tarım ve birçok alanda gelişime ve üretime yönelik çalışmalar yapmalıyız. Eğitimciler olarak bizler de 'fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller' yetiştirmenin önemini biliyor ve bunun için de çalışıyoruz. 2021 yılının tüm insanlığa ve ülkemize barış, sağlık, huzur, kazanç ve mutluluk getirmesi dileğiyle herkesin yeni yılını kutluyorum.

