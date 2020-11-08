İZSİAD depremzedeler için tek yürek oldu

İZSİAD "İzmir Depremi" gündemiyle online bir toplantı düzenleyerek üyelerine yürütülen çalışmalar, yardım kampanyaları hakkında bilgi verdi ve katılım gösterdikleri çalışmaları anlattı.

İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, online toplantıda, tüm İZSİAD üyelerine depremzedelere yardım konusunda gösterdikleri duyarlılığa teşekkür etti

İZSİAD olarak online toplantı düzenleyerek deprem sürecinde yapılanları anlattıklarını ve çadırda kalan 4 bine yakın ailenin durumunu tartıştıklarını söyleyen İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, "Öncelikle kentimize ve ülkemize geçmiş olsun, hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Tüm kentimizin başı sağ olsun" dedi.

İZSİAD olarak ilk günden harekete geçtiklerini, depremin olduğu ilk gece Uşak'tan 11 bin battaniye temin ederek İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teslim ettiklerini söyleyen İZSİAD Başkanı Küçükkurt, kendilerinin de gerçekleşmesinde katkı sağladıkları İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği depremzedelere kira yardımı kampanyasının da çok iyi gittiğini söyledi.

İZSİAD üyelerinin de bireysel olarak kiralık ev temini, yüksek miktarda şişe suyu, meyve suyu, yumurta, kumanya gibi yardımları depremzedelere ulaştırdığını söyleyen Küçükkurt, "İZSİAD olarak hem bireysel hem de İzmir'in güçlü bir STK'sı olarak tüm gövdemizle depremzedelerin yanındayız, olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

"Meslek Odaları da hasar tespitine dahil edilmeli"

Odaların yürüttüğü kampanyada da hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine birer ev yapılma kararı alınmasını da olumlu bulduğunu söyleyen İZSİAD Başkanı Küçükkurt, "Hem konut yapımı hem de bu süreçte kiraya çıkmak zorunda kalan insanlarımıza kira yardımı yapacağız" dedi. Mimar ve Mühendis Odalarının da hasar tespitinde görevlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Küçükkurt, "Öncelikli sorunumuz insanları çadırdan kurtarmak, bu konuda doğru ve hızlı hasar tespiti yapıp o insanların mağduriyetini gidermek" dedi.

Toplantıda konuşan ve sahada yardım organizasyonlarına katılan üyeler depremzedelerin çok gururlu olduğunu, "ihtiyacımız yok, sağ olun" dediğini hatırlatarak "Ancak biraz sohbet edince başta hijyen malzemeleri ve iç çamaşırı gibi ihtiyaçlar olduğunu gördük. Ev tahsis edilmiş insanların eve koyacakları eşyaları yok Evler için beyaz eşya, mobilya, mutfak eşyası, yatak temin ediyoruz. 500 tencere temin ettik. Deprem olduğu günden bu yana depremzedelerin ihtiyaçlarını sahada tespit ederek yardımseverlerden sağlayıp, ihtiyaç sahiplerine iletiyoruz. Ayrıca çadırların kurulduğu alanlara 20'ye yakın konteyner tuvalet temini yaptık. Depremzedelerin iletişimlerinin aksamaması için 100 adet powerbank dağıtımı yaptık. Sahada çalışmalarımız sürüyor, depremzedelerin her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz" bilgilerini verdiler.