İZTO Başkanı Özgener: Enflasyonla mücadeleye daha fazla önem verilmeli

Enflasyonla mücadeleye daha fazla önem verilmesi gerektiğini kaydeden İZTO Başkanı Mahmut Özgener, enflasyon hedefine uygun politikalar uygulanmasını istedi.

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir Ticaret Odası(İZTO) nisan ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Selami Özpoyraz idaresinde İZTO Çok Amaçlı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener’in gündeminde yine enflasyon vardı. Konuşmasının büyük bir bölümünü her geçen gün yükselen enflasyona ayıran Özgener, para politikasında enflasyonla mücadeleye daha fazla önem verilmesi gerektiğini vurguladı.



“Faizleri düşüren tek ülkeyiz”

Merkez Bankasının politika faizini indirmeye başlandığı geçen yılın eylül ayından bu yana enflasyonun yüzde 19 seviyesinden yüzde 61’e çıktığını ifade eden Özgener, “Tüm dünyada politika faizlerinin sıkılaştırılmaya başlandığı 2021’in ikinci yarısından itibaren, faizleri sıkılaştırmayıp düşüren tek ülkeyiz. Bu durum;Türk Lirası’nın hem reel, hem de göreceli getirisi açısından da önemli bir farklılığa işaret ediyor. Yüzde 14 olan politika faizi ile reel faiz bugüne kadar görülen en düşük seviyede. Merkez Bankası yetkililerinin enflasyondaki düşüşle ilgili ana senaryosu, baz etkilerinin ortadan kalkmasıyla yılın son çeyreğinde enflasyonun düşeceği şeklinde. Fakat son 3 aydır enflasyonda hızlanan yükseliş ve beklentilerdeki kötüleşme, para politikasında gerçekçi düzenlemeler yapılmasına yönelik bir çaba olmadan mevcut politikaların fayda sağlamadığını ve enflasyonun daha da yükselmesinin ihtimal dahilinde olduğunu gösteriyor” diye konuştu.



Enflasyon pansumanlarla engellenemiyor

Enflasyonla mücadeleye daha fazla önem verilmesi ve enflasyon hedefine uygun politikalar uygulanması gerektiği belirten Özgener, “Ortaya herhangi bir çıpa koymadan enflasyonun yükselmesine izin vermek, sabit gelirlinin fakirleşmesine,yoksulluğun artmasına, işletme sermayesinin erimesine, KOBİ’ler dahil küçük olan her ekonomik birimin fırsat eşitliğinin azalmasına, yatırım perspektifinin kısalmasına yol açıyor. Enflasyonun yükselmesini engellemek için operasyonel önlemleri artırmak ise, iş dünyası açısından belirsizlikleri iyice artırmaktadır ve çoğu zaman politika yapıcıların bile öngöremediği işleyiş bozukluklarına sebep olmaktadır. İhtiyacımız, pansuman şeklinde günlük olarak değiştirilen ve piyasa müdahale dozunu yükselten uygulamalar yerine,öngörülebilirliği artırabilecek hedefler ve bu hedeflere uygun olarak tahmin edilebilir sonuçları getirebilecek. Öncelikle para politikasında enflasyonla mücadeleye daha fazla önem verilmesi ve enflasyon hedefine uygun politikalar uygulanması gerektiği kanaatindeyiz. Ülkemizin dış ticaret hadlerinin yükseltilmesi ve ihracatta daha fazla katma değer içeren ürünlerin pazarlanması için dış ticarette stratejik dönüşüm hamlesine hız verilerek, daha yüksek ihracat yerine daha kaliteli ihracata önem vermemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.



İki proje için yoğun mesai

Toplantıda İzmir’in kalkınma vizyonunu oluşturmak üzere "Temiz Enerjinin Başkenti İzmir" ile "Yenilikçi Endüstrilerin Öncü Şehri İzmir" projelerinin çalışmalarının başladığını da ifade eden Özgener, söz konusu projeler kapsamında “İzmir Limanı Arka Bölgesinde Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurulmasına Yönelik Fizibilite Çalışması”, “Çandarlı Limanı Projesi’nin Revizyonu ve Liman ile Bağlantılı Rüzgâr Sanayii İhtisas Endüstri Bölgesinin Kurulmasına Yönelik Fizibilite Çalışması” olmak üzere detaylı analiz, etüt ve planlama çalışmaları yapılması planlandığını ve İZTO’nun çalışmaya yoğun katkı sağladığını söyledi.



İEÜ Güzelbahçe Kampüsü büyüyor

Meclis toplantısında İzmir Ekonomi Üniversitesi(İEÜ) Güzelbahçe Kampüsü’yle ilgili de açıklamalarda bulunan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, yeni inşa edilecek kampüs alanın genişletildiğini söyledi.Özgener, “Kampüs alanımızın gelecek projeksiyonunu da planlamak için mevcut alanımıza komşu olan 4.010, 3.500 ve 97.350 metrekarelik parsellerden oluşan toplam 104.860 metrekare büyüklüğünde yeri de Üniversitemize kazandırmış olduk.Böylece, kampüs alanımızın büyüklüğü toplam 260.665 metrekareye ulaşmış oldu” dedi.